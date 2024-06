Selectie Engeland getuige van heuse 'ramp' op vliegveld Birmingham voorafgaand aan EK 2024 in Duitsland

De Engelse selectie van Gareth Southgate kreeg in de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland te maken met een wel heel opmerkelijk probleem. Op het vliegveld van Birmingham maakten Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham en alle andere sterren zich klaar voor vertrek, maar kregen een schok te verwerken toen ze een blik uit het raam wierpen op de landingsbaan.

Engelse krant The Sun zag een opvallende gebeurtenis op het vliegveld in de tweede grootste stad van Engeland. “De kleren van verschillende sterren bleven op het asfalt liggen terwijl het luchthavenpersoneel ze haastig opraapte. Witte T-shirts en zwarte hoodies lagen verspreid over de grond voordat ze in het ruim werden geladen.”

Artikel gaat verder onder video

Maar dat was niet alles. “Tassen leunden uit trolleys terwijl kartonnen dozen op elkaar gestapeld werden en geplet leken te worden. Er was zelfs een koffer op de grond gevallen en een bagagemedewerker stond op een T-shirt”, schrijft de krant. Foto’s, waar alle kledingstukken te zien zijn, zijn op de site van The Sun te bekijken.

