Servië slaat in extremis toe en pakt punt tegen Slovenië

Slovenië heeft donderdagmiddag gelijkgespeeld tegen Servië. In het tweede groepsduel hielden de mannen van bondscoach Matjaz Kek de Serven uitstekend in bedwang, maar dat was uiteindelijk niet voldoende voor de winst: 1-1. Verdediger Žan Karničnik leek de gevierde man bij de Slovenen te worden, maar in de allerlaatste seconde kopte Luka Jović de gelijkmaker binnen.

Bij Servië verscheen aanvoerder Dušan Tadić, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Engeland, aan de aftrap. De druk zat er op voorhand voor beide teams goed op. Servië was na de nederlaag tegen Engeland (0-1) nog puntloos en Slovenië had na het gelijkspel tegen Denemarken (1-1) een wedstrijd tegen het sterke Engeland in het vooruitzicht, waardoor het eigenlijk drie punten moest halen vandaag om een realistische kans te houden op het bereiken van de tweede ronde.

In een intense eerste helft waren de beste mogelijkheden voor Slovenië, met name toen Timi Max Elšnik met zijn inzet de paal raakte en de rebound door Benjamin Šeško net over kruising gemikt werd. Gescoord werd er echter niet in de eerste helft dus gingen beide teams rusten met 0-0.

Na rust was het vooral Servië dat aandrong, zonder echt gevaarlijk te worden. Net toen de ruimtes wat groter werden, sloeg Slovenië aan de andere kant toe. Žan Karničnik onderschepte de bal op eigen helft, zette een aanval op en liep zelf door. Dat doorlopen was slim, want helemaal aan de andere kant van het veld kon hij de voorzet van Josip Iličić binnen lopen van dichtbij: 1-0. Meteen daarna leek Servië iets terug te doen, maar Aleksandar Mitrović raakte de lat boven Jan Oblak.

Daarna drong Servië wel aan, maar wist het nauwelijks gevaarlijk te worden. Als het dat wel werd dan lag keeper Oblak in de weg. Daardoor bleef het tot de laatste seconde bij 1-0. Toen kreeg Servië een corner die werd ingekopt door Luka Jović en zo Servië in leven hield: 1-1. Meteen na de goal floot de scheidsrechter af en kwam er een einde aan een meeslepend voetbalgevecht.