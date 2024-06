Sjoerd van Ramshorst krijgt bijzonder aanbod van twee Bankzitters tijdens Studio Fußball en moet de Ziggo Dome in

Sjoerd van Ramshorst is tijdens Studio Fußball ingegaan op een uitnodiging van twee Bankzitters om te komen zingen in de Ziggo Dome. Van Ramshorst heeft al eerder een liedje van de Bankzitters gezongen, dat was destijds in Met het Mes op Tafel. De NOS-presentator kan ook verwacht worden in de Ziggo Dome in januari van 2025.

Bankzitters, een vriendengroep die oorspronkelijk bekend is geworden door het spel FIFA en andere voetbalvideo’s, maken tegenwoordig ook muziek en doen allerlei andere challenges. In de tijd van het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland reizen ze Nederland achterna tijdens elk duel.

De groep is tegenwoordig ook bekend geworden door muziek. Medio januari staan Koen van Heest, Raoul de Graaf en de andere drie Bankzitters in de Ziggo Dome. Tijdens Studio Fußball kreeg presentator Van Ramshorst een aanbieding die hij niet kon afslaan. “Ja nee, graag. Oké, deal”, waarna er luid applaus kwam vanuit de studio. Van Ramshorst zal dus wellicht ook in de Ziggo Dome te bewonderen zijn.

