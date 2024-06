Snoeiharde kritiek op Genee, die dwingend advies krijgt: 'Stop daarmee'

Tina Nijkamp vreest het ergste voor Wilfred Genee. Eerder deze week kwam naar buiten dat het programma Veronica Offside van de televisie verdwijnt. Genee hoopt Talpa nog op andere gedachten te kunnen brengen, maar Nijkamp weet vrijwel zeker dat de voetbaltalkshow na de zomer niet meer te zien zal zijn op de buis. De mediapersoonlijkheid is sowieso van mening dat het Genee de laatste tijd niet heel goed afgaat. Ze heeft een duidelijk advies voor hem.

“Wilfred Genee zelf heeft nog hoop, maar dat lijkt ijdele hoop. De stekker gaat uit de voetbaltalkshow Veronica Offside”, zo begint Nijkamp haar column in De Telegraaf. Nijkamp vindt het niet meer dan logisch dat het programma van de buis verdwijnt. “Op het laatst keken er nog geen 150.000 mensen. Juni is sowieso geen beste maand voor Wilfred…”, zo stelt de mediapersoonlijkheid. Nijkamp zag bijvoorbeeld het programma Vandaag Inside Oranje quiz ‘floppen’. “Ach ja, geprobeerd, mislukt en weer door toch? Wilfred heeft het immers druk zat met zijn Vandaag Inside. Samen met Johan en René heeft hij SBS6 zelfs van de ondergang gered door hun programma dagelijks te maken.”

Artikel gaat verder onder video

Nijkamp ziet dat Vandaag Inside in ‘no time’ is uitgegroeid tot de nummer één talkshow van Nederland. “En toch, toch wil Wilfred nóg meer. Komt het door de kritiek dat hij zonder René en Johan nooit heeft weten te scoren met een televisieprogramma? Is het die bewijsdrang? Dat klopt feitelijk wel. De talkshow Café Hendriks & Genee flopte jammerlijk, en ook naar Wat gaat er nu door je heen? keek niemand. Extra sneu is dat de baas van Wilfred, Talpa mediadirecteur Frans Klein, deze week liet weten geen plek te willen maken voor een soloshow”, schrijft Nijkamp. Ze vraagt zich af of hoe het nou dat komt Genee in zijn eentje niet scoort. Volgens haar is de verklaring ‘simpel’. “Hij is geen goede formatbedenker en kiest voor zichzelf de meest waardeloze programma’s uit.”

Nijkamp noemt de programma’s Wat gaat er nu door je heen? en Vandaag Inside Oranje quiz als voorbeelden. “Alleen leuk als het door buitenstaanders wordt gemaakt en gepresenteerd. Het is nu te veel egotripperij”, stelt Nijkamp over de quiz. Ze is eveneens niet onder de indruk van de eigen Carpool karaoke-versie van Genee die hij bij PowNed probeert te ‘slijten’. “Ook dat is geen kijkcijferhit-materiaal. Heel gast afhankelijk en al snel te gekunsteld door dat zingen.” Nijkamp adviseert Genee om voorlopig te stoppen met zijn ‘zanghobby’ op televisie en niet langer een-op-een interviews te doen. “Wat dan wel? Ga de boer op met een succesvol ‘proven’ format, zoals het Belgische Het conclaaf. In die reeks brengt de presentator een weekend lang door met zeven politieke kopstukken om te debatteren over het imago, de gezondheid en de reputatie van de politiek. Dat gaat wél scoren.”

