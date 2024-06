Spaanse krant komt daags na dramatisch nieuws over De Jong met pijnlijke statistiek

zal het afgelopen seizoen zo snel mogelijk willen vergeten. De middenvelder worstelt al tijden met een pijnlijke enkel en moet nu ook het Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Mundo Deportivo pakt daags na het slechte nieuws over en voor De Jong uit met een veelzeggende statistiek: blessures hielden hem in liefst 27 wedstrijden aan de kant (interland tegen IJsland lijkt niet te zijn meegerekend).

Het is er sinds zijn transfer van Ajax naar FC Barcelona in de zomer van 2019 niet rustiger op geworden voor De Jong. FC Barcelona had veel geld voor hem over, waardoor de verwachtingen erg hoog waren. De Jong slaagde er in eerste instantie niet in die hoge verwachtingen waar te maken en werd door FC Barcelona op een gegeven moment zelfs richting de uitgang geforceerd, maar hij liet zich niet gek maken en bleef voor zijn kans gaan. Met succes, want in het seizoen 2022/23 veroverde hij een vaste basisplaats en won hij zijn eerste landstitel in Spanje.

De Jong kon ook in het afgelopen seizoen rekenen op een basisplaats in het elftal van trainer Xavi Hernández, maar zijn lichaam werkte niet mee. De Jong raakte in september voor het eerst geblesseerd aan zijn enkel. Een verstuikte enkel zou hem in drie Champions League-duels, zeven competitiewedstrijden én vier interlands aan de kant houden. De Jong vierde in november zijn rentree en kwam vervolgens in vijftien opeenvolgende wedstrijden in actie voor FC Barcelona. Op 3 maart ging het echter opnieuw mis. De Jong raakte in de uitwedstrijd tegen Athletic Club wederom geblesseerd aan zijn enkel. Daardoor moest hij vier wedstrijden met FC Barcelona én de twee interlands van Oranje tegen Schotland en Duitsland aan zich voorbij laten gaan.

De Jong maakte op 10 april in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League zijn rentree. Heel lang kon FC Barcelona echter niet van hem genieten. Hij deed weliswaar nog 82 minuten mee in de return tegen PSG, maar viel een paar dagen later in de Clásico tegen Real Madrid andermaal uit met een enkelblessure. Daardoor ontbrak hij in de laatste zes competitieduels van FC Barcelona. Dat brengt het totaal gemiste wedstrijden voor FC Barcelona wegens blessureleed op twintig. De Jong ontbrak daarnaast wegens koorts in de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto op 13 december, door een schorsing in de thuiswedstrijd tegen UD Almería op 20 december en bleef op 13 april tegen FC Cádiz op de bank. Van de 53 wedstrijden die FC Barcelona in het afgelopen seizoen speelde, kwam De Jong er dus in ‘slechts’ dertig in actie.

Laatste interland bijna een jaar geleden

Voor de laatste interland van De Jong moeten we terug 10 september vorig jaar, op bezoek in Ierland. De acht daaropvolgende interlands die het Nederlands elftal speelde (tegen Frankrijk, Griekenland, Ierland (thuis), Gibraltar, Schotland, Duitsland, Canada en IJsland) gingen allemaal aan zijn neus voorbij. Rekenen we de ontmoeting tussen Oranje en IJsland (4-0) mee, dan stijgt het aantal gemiste wedstrijden wegens blessureleed van 27 naar 28. Pijnlijk.

