Telegraaf onthult identiteit van Nederlandse partij die Vitesse van de ondergang wil redden

De Telegraaf onthult zondagmiddag de identiteit van de Nederlandse partij die hoopt het noodlijdende Vitesse van de ondergang te redden. Het gaat om Guus Franke, die van oorsprong uit Gelderland komt en namens het Zwitserse Axiom Partners hoopt een overeenstemming te bereiken met de grootste schuldeiser van de club, de Amerikaan Coley Parry.

Vitesse is Parry en zijn Common Group een bedrag van 14,3 miljoen euro verschuldigd. De Amerikaanse zakenman stak dat bedrag de afgelopen jaren in de club, die hij had willen overnemen van de vorige eigenaar, de Rus Valeriy Oyf. Nadat de licentiecommissie van de KNVB 'nee' zei tegen de Amerikaanse plannen, werd het geïnvesteerde bedrag omgezet in een lening waarover Vitesse naar verluidt niet minder dan twaalf procent rente verschuldigd is.

Artikel gaat verder onder video

De schuld bij Parry hangt dan ook als een molensteen om de nek van Vitesse, dat de afgelopen maanden koortsachtig op zoek was naar een nieuwe investeerder. Die moet niet alleen het tekort op de ingediende begroting voor komend seizoen - naar verluidt zo'n vijf miljoen euro - bijpassen, maar ook tot overeenstemming zien te komen met Parry over de miljoenenschuld.

Daartoe is Franke nu in gesprek met Parry, schrijft Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns op X. Franke is oprichter en CEO van Axiom, een in Zwitserland gevestigde investeringsmaatschappij. "Het voorstel zou inhouden, dat het nominale bedrag dat Parry in Vitesse heeft geïnvesteerd, dus 10,5 miljoen euro, via een regeling wordt terugbetaald. Het lijkt een voorstel, dat moeilijk te weigeren is voor Parry, die dan redelijk schadevrij kan wegkomen uit het op een drama uitgelopen Arnhemse avontuur", schrijft Kapteijns in een artikel op de site van zijn krant.