The Athletic komt met ranking beste EK-landen: op deze positie staat Nederland

The Athletic heeft een artikel gewijd aan de beste landen op dit EK. Daarin zijn alle 24 deelnemers meegenomen, Nederland hoort maar net bij de beste zestien ploegen: de mannen van Ronald Koeman vinden we terug op plek 14.

Het Amerikaanse medium wilde geen ranglijst maken van 'objectief gezien' de beste landen op het toernooi, maar wilde er ook subjectieve aspecten als attractiviteit aan toevoegen. Volgens The Athletic zijn de beste landen ook de de teams waar je het liefst naar kijkt. De aantrekkelijkheid van ploegen wordt mede bepaald door het aantal doelpunten, het aantal Expected Goals en de hoeveelheid tijd die het team in de zestien van de tegenstander is.

Eén pluspunt voor Nederland is dat de wedstrijden van Oranje als zeer attractief worden beoordeeld. In die metric doen wij het net iets beter dan Duitsland en scoren alleen Spanje en Portugal beter. Dat neemt niet weg dat Oranje vrij laag op deze ranglijst te vinden is, namelijk op de veertiende plaats.

Daarmee staan we onder landen als Italië, Engeland en Denemarken, terwijl laatstgenoemd land juist voor heel weinig opwinding zorgde volgens The Athletic. In de top zestien houden we alleen Frankrijk en Slowakije onder ons. Het medium verwacht dat er onenigheid in het Nederlandse kamp zou kunnen ontstaan, omdat het middenveld continu wordt overlopen, Virgil van Dijk niet zichzelf is en Ronald Koeman niet weet hoe hij met 'een van de attractiefste spelers van het vorige seizoen', Jeremie Frimpong, moet omgaan. Verder wordt de wens uitgesproken om Wout Weghorst vaker aan het werk te zien.

De ranglijst van de beste zestien landen:

1. Spanje

2. Oostenrijk

3. Zwitserland

4. Portugal

5. Georgië

6. Turkije

7. Duitsland

8. Slovenië

9. Roemenië

10. België

11. Italië

12. Denemarken

13. Engeland

14. NEDERLAND

15. Frankrijk

16. Slowakije

