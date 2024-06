De grootste verrassing in opstelling Oranje tegen Polen: 'Ik vind hem te beperkt'

Het verbaast Theo Janssen dat lijkt te mogen opmaken voor een basisplaats bij Oranje tegen Polen. In de vermoedelijke opstelling is plaats voor Simons als rechtsbuiten, wat zou betekenen dat Jeremie Frimpong op de bank begint. Leonne Stentler heeft meer begrip voor die keuze dan Janssen.

“Het is wel verrassend, moet ik eerlijk zeggen”, zegt Janssen zaterdagmiddag als analist bij de NOS. “Bij het Nederlands elftal valt het best wel tegen, hij speelt nog niet heel sterk.” Simons heeft veertien interlands gespeeld. In zijn laatste, afgelopen maandagavond tegen IJsland (4-0), scoorde hij voor het eerst. Dat deed hij als rechtsbuiten, maar volgens Janssen komt Simons aan de linkerkant beter tot zijn recht.

“Bij PSV speelde hij een beetje vanaf links, bij zijn nieuwe club Leipzig een beetje links achter de spits. Rechts is toch wel een nieuwe positie voor hem en ik zie hem daar niet zo graag, eerlijk gezegd”, zegt de oud-middenvelder. “Ik snap wel dat Koeman hem het vertrouwen wil geven, want het is een speler met heel veel kwaliteiten. Maar vanaf rechts vind ik hem heel beperkt. Je ziet dat hij heel veel aan de binnenkant speelt, dan komt hij vaak uit op zijn linkerbeen.”

“Je ziet dat hij het meest gevaarlijk is als hij naar binnen kan komen en een voorzet of schot kan afleveren met rechts. Ikzelf zou Frimpong daar absoluut hebben neergezet. Met ook Dumfries in de ploeg”, schetst Janssen. Zijn collega-analist Stentler zou een basisplek voor Simons wel begrijpen. “Tegen Polen, waarin je waarschijnlijk veel op hun helft bent en je een vrije rechtsbuiten kunt gebruiken, met een Dumfries die eroverheen dendert, vind ik dat niet zo gek.”

