Thierry Henry kijkt terug in de tijd en vertelt over Nederlandse idool

Het voetbalidool van Thierry Henry was Marco van Basten, zo vertelt hij tijdens 'Freddie Ljungberg's Unseen' op Viaplay. De Franse oud-voetballer herinnert zich het moment dat hij de Nederlander echt ging waarderen.

In gesprek met oud-Arsenalploeggenoot Freddie Ljungberg vertelt Henry over zijn bewondering voor Van Basten. "Toen ik jong was, was mijn held altijd Marco van Basten. Die Nederlandse arrogantie... En wat ze vertegenwoordigden, Milan en hij. De goals. Ik bewonderde hem altijd."

Artikel gaat verder onder video

De Franse legende weet hoe het is om op doelpunten gefocust te zijn, net als Van Basten was. "Mensen hebben het altijd over goals, goals, goals. Die zijn belangrijk natuurlijk, maar het is als een reclame die in je hoofd blijft hangen. Het gaat altijd over doelpunten, nooit over tackles. Het is het lastigste om uit te voeren, het stadion gaat los. En ik had ook altijd doelpunten in mijn hoofd."

Toch draaide bij Van Basten niet alles om doelpunten, weet Henry te illustreren met een mooie anekdote. "In 1992 speelde Oranje in Zweden tegen Duitsland. Dennis (Bergkamp, red.) scoorde na een voorzet van Aron Winter. Voorafgaand aan dat doelpunt nam Van Basten Buchwald (Duitse directe tegenstander, red.) mee, weg van het doel. Hij zag Bergkamp namelijk in zijn rug. Als hij op zijn plek was blijven staan, zou de aanval zeker verloren zijn gegaan. Hij bewoog en op dat moment wees hij ook naar waar de bal heen moest. Ik als jonge jongen (Henry was toen 15, red.) keek naar de wedstrijd en dacht: waar wijst hij naar? Ik realiseerde me niet dat Dennis eraan kwam. En door de beweging van Van Basten had Bergkamp een vrije kopkans. Boem: raak." Op dat moment veranderde er iets bij Henry, die anders naar de Nederlandse legende ging kijken. "Ik dacht: ze zeggen over je dat je een pure doelpuntenmaker bent. Maar dat klopt niet. Dat vind ik mooi."

🗯️ "Toen ik jong was, was mijn voetbalheld altijd Marco van Basten", aldus Thierry Henry.



📺 'Freddie Ljungberg's Unseen' met Thierry Henry nu te zien op Viaplay!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) June 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen.