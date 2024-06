Nieuwe 'geduchte' concurrent voor Vandaag Inside: 'Dán wordt hij de grote presentator-ster van dit EK'

Tina Nijkamp is zeer te spreken over de optredens van Sjoerd van Ramshorst als presentator van het programma NOS Studio Fußball. De mediapersoonlijkheid ziet in Van Ramshorst mogelijk de eerste ‘geduchte concurrent’ in jaren voor Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Er klinkt sinds de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland al veel kritiek op de uitzendingen van de NOS over het eindtoernooi, maar Nijkamp ziet in Van Ramshorst wel degelijk een positieve ‘verrassing’. Gert van ’t Hof heeft de plek van Tom Egbers ingenomen, maar volgens de mediapersoonlijkheid is niet Van ’t Hof maar Van Ramshorst dus degene die de meeste indruk maakt op de publieke omroep. “Heel eerlijk, dat is ondanks de gasten die hij ontvangst in zijn talkshow Studio Fußball. Dat zijn veelal de eentonige Studio Voetbal-namen als Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay. Pfff”, zo schrijft Nijkamp in haar column in De Telegraaf.

Nijkamp is eveneens geen fan van de rubriek van Herman Brusselmans. Volgens haar helpt ook de ‘opgelegde gezelligheid met ook een heuse borrelplank op tafel’ het programma niet. Ze vindt het om die reden des te knapper dat Van Ramshorst toch nog een beetje kleur geeft aan de uitzendingen. “Toch geeft Sjoerd het programma zoveel eigenheid en sprankeling dat je als kijker blijft kijken. Drie jaar geleden moest Sjoerd de plek van EK-talkshowpresentator nog delen met Henry Schut, en toen viel goed op hoe groot het kwaliteitsverschil tussen beiden is. Henry presenteert altijd heel stoïcijns, zonder relativering. Sjoerd daarentegen heeft precies dat wat een Herman van der Zandt ook zo populair maakt bij de kijkers. Ietwat onderkoeld, een fonkel in de ogen, humor, flair en niet bang om serieuze zaken een entertainment sausje te geven.”

Lovende woorden dus van Nijkamp over de optredens van Van Ramshorst. Nijkamp is overigens niet verrast dat de presentator veel kijkers naar Studio Fußball trekt. “Hoe populair Sjoerd is als presentator bleek ook toen hij eerder dit jaar Herman opvolgde als presentator van Met het mes op tafel en de kijkers daarvan naar nog grotere hoogtes stegen. Net als zijn Studio Fußball nu ook doet. Zo scoorde hij om 23.00 uur al twee keer beter dan de Vandaag Inside-kijkcijferkampioenen”, zo schrijft Nijkamp, die dat een ‘knappe’ prestatie vindt. “Als Sjoerd zich nu nog nadrukkelijk gaat bemoeien met de gastenkeuze en Herman Brusselman de deur uit doet, hebben Wilfred, René en Johan voor het eerst in jaren echt een geduchte concurrent en wordt Sjoerd definitief de grote presentator-ster van dit EK.”

