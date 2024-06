Tsjechië schiet zichzelf lelijk in de voet met oliedomme rode kaart

heeft Tsjechië woensdagavond geen goede dienst bewezen. De aanvallende middenvelder die onder contract staat bij Fiorentina pakte tegen Turkije binnen een tijdsbestek van negen minuten twee gele kaarten, en dus rood, en mocht gaan douchen van de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs.

Het is een hard gelag voor Tsjechië. De ploeg van bondscoach Ivan Hašek moet namelijk winnen om zich te plaatsen voor de achtste finales van het EK. Door de rode kaart moeten de Tsjechen in het Volksparkstadion in Hamburg ruim zeventig minuten met een man minder spelen.

Volgens commentator Niemeijer was de eerste gele kaart van Barák een hele domme. “En die komt hem hier nu heel duur te staan. Twee keer geel binnen negen minuten en voor hem is het dus voorbij en Tsjechië staat nu met zijn tienen. Geel dat is het. Hij staat vol op de voet van Salih Özcan.”

De uitgangspositie van de Tsjechen is al zo troebel. Dit is olie, oliedom”, aldus Niemeijer, die de middenvelder eerder al weg zag komen met een tweede gele kaart. “Hij leek bij de eerste gele kaart nog wat te zeggen tegen de scheidsrechter, die vervolgens met de hand over zijn hart streek. “Hij dupeert zijn ploeg op een geweldige manier nu”, Niemeijer. “Hij verliest zijn hoofd.”

11'—Shown first yellow

20'—Sent off with second yellow



Antonín Barák leaves Czechia down a man in a must-win game 😬 pic.twitter.com/2YTiWCEUdV — B/R Football (@brfootball) June 26, 2024 Antonin Barak red card 🟥pic.twitter.com/UpXXgR6huW — PushGoals (@PushGoals) June 26, 2024

