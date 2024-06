UEFA onthult: kwalificatie gaf niet de doorslag in strijd om plek twee in groep C

Denemarken eindigde dinsdag op bijzondere wijze boven Slovenië in groep C van het Europees Kampioenschap. Waar eerst werd gedacht dat de resultaten in de kwalificatie voor het toernooi de doorslag gaven, heeft de UEFA onthuld dat de beslissing ergens anders viel.

Dinsdagavond speelden Denemarken en Slovenië tegen respectievelijk Servië en Engeland hun laatste groepswedstrijd van het EK. Doordat beide duels in 0-0 eindigden, stonden de twee landen met drie punten, twee doelpunten voor, twee tegen en een gelijkspel in het onderlinge duel precies gelijk. Ook kregen spelers van beide ploegen zes keer geel in de groepsfase, waardoor ervan uit werd gegaan dat Denemarken op basis van de kwalificatie tweede eindigde.

Woensdag heeft de UEFA een verklaring uitgegeven waarin het meer duidelijkheid schept over de regel. De bond geeft namelijk aan dat niet alleen de gele kaarten voor spelers, maar ook die voor stafleden meetellen in de beslissing wie hoger in de poule eindigt. Met die verduidelijking blijft Denemarken op zes gele kaarten staan, terwijl Slovenië er dan zeven heeft.

Assistent Milivoje Novakovic kreeg in de eerste wedstrijd van de Slovenen, tegen Denemarken (1-1) een gele kaart. Hij had commentaar op de wedstrijdleiding. Overigens betekent het niet dat Slovenië hierdoor is uitgeschakeld, want het gaat als een van de beste nummers drie door naar de achtste finales. Wie daarin de tegenstander is, wordt woensdagavond duidelijk. Nummer twee Denemarken wacht in de achtste finales een confrontatie met gastland Duitsland.

