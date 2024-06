Studio Fußball-gast Danielle Kliwon zorgt voor verbijstering met uitspraak over Hitler, Mussolini en Amerika

Danielle Kliwon heeft maandagavond voor de nodige commotie gezorgd in de uitzending van Studio Fußball. De schrijfster, die vanavond te gast is bij het programma van de NOS, ging in op de oproep van Kylian Mbappé. De Franse topspeler riep op de persconferentie, voorafgaand aan het duel tegen Oostenrijk, de (jonge) landgenoten op om 30 juni en 7 juli naar de stembus te gaan voor de nieuwe Franse parlementsverkiezingen.

Mbappé deed een oproep naar aanleiding van de uitslag van de Europese verkiezingen van eind vorige maand, toen de extreemrechtse partij Rassemblement National (RN) een afgetekende overwinning boekte. De superster van de Franse nationale ploeg sprak hierover zijn bezorgdheid uit en speculeerde over een ‘cruciaal moment in de geschiedenis van het land’.

Artikel gaat verder onder video

Kliwon is groot fan van de actie van Mbappé. “Marine Le Pen, die toch wel extreemrechts is, boekte een gigantische overwinning. Het is heel belangrijk dat die Fransen nu naar de stembus gaan. Mbappé heeft het niet over extreemrechts, hij gaat geen politieke kant op in het spectrum. Hij heeft het alleen over extremisme, dus zowel links, als rechts”, begint ze in de uitzending.

“Die oproep is nu ook echt nodig, zeker in de tijd waarin we leven. Het is heel mooi dat we beter kunnen erkennen dat politiek en sport van oudsher samengaan. Dat het niet alleen een middel is van politieke leiders en mensen met macht om nóg meer macht uit te oefenen, zoals een Adolf Hitler, een Benito Mussolini en de Amerikaanse regering…”, benoemt Kliwon vervolgens.

Dat Kliwon de Amerikaanse regering in één adem noemt met Hitler en Mussolini, schiet bij veel reageerders op X in het verkeerde keelgat. De uitspraken van Kliwon worden massaal gedeeld en verafschuwd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.