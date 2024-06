Driessen ziet het somber in: ‘Ik denk dat dit einde interlandcarrière voor hem is’

Valentijn Driessen heeft Oranje direct na de 2-3 nederlaag compleet afgebrand. Volgens de journalist van De Telegraaf heeft hij nog nooit zo’n zwak Nederlands elftal gezien en is dinsdagavond gebleken dat het Oranje-shirt voor meerdere spelers te zwaar weegt.

“De eerste vijftien minuten, zo slecht heb ik het Nederlands elftal nog nooit gezien”, begint Driessen in een video van De Telegraaf. “Er werd geen duel gewonnen, er kwam geen bal aan, geen duelkracht, helemaal niets.” Na ruim een half uur spelen werd Joey Veerman na een zwak optreden naar de kant gehaald, wat de journalist volledig begrijpt. “Dramatisch, dit kan echt niet op dit niveau”, verzucht hij.

Driessen gaat ervan uit dat Veerman zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal inmiddels heeft gespeeld. “Sowieso niet dit toernooi, maar ik denk dat dit einde interlandcarrière Joey Veerman is”, gaat hij verder. “Het Oranje-shirt is voor hem veel te zwaar gebleken, zelfs na een geweldig jaar bij PSV.” Die vlieger gaat volgens de chef voetbal van de krant voor wel meer spelers op. “Lutsharel Geertruida, precies hetzelfde verhaal. Je komt niet weg met één onderschepping in een wedstrijd. Xavi Simons, precies hetzelfde verhaal. Het shirt van Oranje weegt gewoon te zwaar. Eén assist, verder ook als invaller weer een dramatische wedstrijd. Maar ook de verdediging. En Malen, iedere keer weer. In de finale van de Nations League zakte hij door het ijs omdat hij niet meeverdedigde. Hij raakte vandaag geen bal, had dé kans op 1-1, mist volledig de bal. Reijnders hetzelfde verhaal. Heeft alle tijd om uit te halen, raakt de bal maar half. Dat is gewoon spanning, het podium niet aankunnen.”

Ook bondscoach Ronald Koeman moet het ontgelden. “Ik vond het op papier een hele logische opstelling”, begint Driessen nog enigszins complimenteus. “Als je de bal hebt, heb je prima spelers om het spel te maken. Dat is er geen moment van gekomen. Koeman heeft dus totaal verkeerd ingeschat wat de mogelijkheden met deze spelers zijn geweest. Dan roep je de problemen tegen de nummer 25 van Europa over jezelf af.” De journalist denkt dan ook dat het normaal gesproken einde verhaal is voor Koeman. “Als nummer drie van de poule krijg je Spanje, België of Engeland. Ga je er dan vanaf, dan heeft Koeman het niet beter gedaan dan Frank de Boer in 2021. Die moest wieberen. Je moet je afvragen of de positie van Koeman houdbaar is op het moment dat je een draai om de oren krijgt in de tweede ronde en naar huis moet”, besluit hij.

