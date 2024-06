Driessen oppert verrassende wijziging bij Oranje: basisplaats voor speler zónder minuten

Valentijn Driessen zou wel op het middenveld van het Nederlands elftal willen zien. De verslaggever van De Telegraaf is van mening dat de voormalig speler van onder meer Ajax en Manchester United in tegenstelling tot Joey Veerman níét onder de druk zal bezwijken.

Veerman had in de eerste wedstrijd op het Europees Kampioenschap tegen Polen nog een basisplaats, maar raakte na een ongelukkig optreden zijn plek kwijt. De spelmaker van PSV moest tegen Frankrijk genoegen nemen met een invalbeurt. Hij keerde een paar dagen later tegen Oostenrijk terug in het elftal, maar na een vreselijk optreden haalde Ronald Koeman hem al na een half uur naar de kant. “Wordt het dan niet eens tijd om dat lichte middenveld te gaan aanpassen?”, vraagt Pim Sedee zich af in de podcast Kick-off van De Telegraaf, want ook Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders zakten tegen Oostenrijk door het ijs.

“Je hebt dan bijvoorbeeld Daley Blind op de bank zitten. Die is niet licht natuurlijk. Hij heeft een bak ervaring van heb ik jou daar”, zegt Sedee over de routinier, die tijdens de voorgaande drie eindtoernooien van Oranje - de Wereldkampioenschappen van 2014 en 2022 én EURO 2020 - nog een basisplaats had. Blind kwam deze zomer in Duitsland nog niet in actie, maar Driessen vindt het voorstel van zijn collega zo gek nog niet. “Je zoekt eigenlijk iemand die de rol van Frenkie de Jong op zich kan nemen en wij dachten allemaal Veerman. Tenminste, ik zal niet voor iedereen spreken, maar ik dacht dat Veerman dat wel kon. Maar die is bezweken onder de druk. Iemand die niet zal bezwijken onder de druk is Daley Blind.”

Volgens Driessen is Blind ‘heel balvast’, zoekt hij ‘altijd de oplossing naar voren’ én ‘weet hij de ruimte altijd goed te vinden’. “Wat dat betreft zou je zeggen dat Blind een goede vervanger zou zijn. Maar of Koeman zo denkt… Het is wel heel typerend dat we drie wedstrijden hebben gespeeld en er zijn volgens mij acht spelers die nog geen minuten hebben gemaakt. Hij is dus niet echt van het wisselen, ook niet als het wat minder gaat.” Driessen zou het echter niet gek vinden als Blind een kans krijgt als middenvelder. De journalist ziet in de linkspoot niet enkel een optie voor de backpositie. “Ik zou hem heel graag op het middenveld willen zien, maar die trainers zijn er op de een of andere manier niet helemaal wild van om hem op die positie te zetten. Maar ik zou geen reden weten waarom je hem tegen Oostenrijk (Roemenië, red.) daar niet kunt posteren”, zo klinkt het.

Het Nederlands elftal weet sinds woensdagavond wie de tegenstander is in de achtste finales van het EK. Koeman en zijn manschappen nemen het komende dinsdag op tegen Roemenië. De ontmoeting met de winnaar van groep E (vier punten) wordt gespeeld in München en begint om 18.00 uur.

