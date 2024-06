Driessen ziet 'kiezelharde' Koeman en schrijft Oranje-international voorlopig af

Valentijn Driessen twijfelt er niet aan dat Ronald Koeman en durft te slachtofferen als hij denkt dat het Nederlands elftal zonder die twee de grootste kans maakt op een resultaat tegen het Nederlands elftal. Veerman zou na zijn ongelukkige optreden tegen Polen zomaar het kind van de rekening kunnen worden. Dat overkwam na het bezoek aan Frankrijk in maart 2023. Driessen vreest voor de Ajax-middenvelder dat hij voorlopig niet in beeld komt bij Oranje.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat zowel Veerman als Simons zijn basisplaats kwijtraakt. Voor presentator Pim Sedee van De Telegraaf reden om de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland in maart van dit jaar aan te halen, toen Jerdy Schouten en Veerman het erg lastig hadden op het middenveld. “Dat had natuurlijk ook met de rest van de opstelling te maken. Toen speelden ze met vijf achterop en dat heeft Veerman duidelijk uitgelegd. Schouten en hij konden de ballen gewoon niet kwijt. Dan wordt het moeilijk, want dan word je zo onder druk gezet”, zegt Driessen in de podcast Kick-off. “Ze stonden met z’n tweeën tegen vier, vijf, zes Duitsers af en toe, met volle druk erop rond je eigen zestien.”

Driessen zag dat de ballen ‘wegschoppen’ het enige was wat Schouten en Veerman in die wedstrijd konden doen. “Maar dat zijn nou net twee spelers die dat niet doen. Nu staat er een extra speler voor hen, Reijnders in dit geval, áls Koeman zijn middenveld handhaaft. Dan kun je wel de ballen kwijt en dan heb je ook nog drie aanvallers, dus dan moet dat in feite geen probleem zijn.” Driessen kan het zich wel voorstellen dat Koeman is gaan twijfelen aan Veerman. De middenvelder van PSV leverde tegen Polen de ene na de andere bal in, een aantal keer trapte hij het leer zomaar over de zijlijn. “Dat moet je dus niet doen tegen de Fransen. Mbappé of niet, Kolo Muani is ook supersnel en onze vriend aan de rechterkant Dembélé natuurlijk, totaal onvoorspelbare speler. Dan roep je de problemen natuurlijk wel over jezelf al. Je moet wel zekerheid aan de bal hebben.”

Taylor niet meer in beeld bij Oranje

Dat ging in de kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland in maart vorig jaar helemaal mis. Koeman verbaasde toen vriend en vijand door Taylor een basisplaats te geven, maar de Ajacied zakte evenals zijn teamgenoten volledig door het ijs. Balverlies van Taylor leidde zelfs een tegentreffer in. “Hij werd ook heel beroerd aangespeeld en handelde gewoon niet goed. Ook in de omschakeling zag het er vervolgens een beetje beroerd uit”, kan Mike Verweij zich nog herinneren. Het Nederlands elftal verloor toen met ‘slechts’ 4-0, waar het ook zomaar 6, 7 of 8-0 had kunnen worden. “Het kostte Taylor wel de kop”, zegt Driessen. “Die is sindsdien niet meer in beeld gekomen bij het Nederlands elftal en die komt voorlopig niet in beeld, of hij moet wel héél goed gaan spelen bij Ajax.”

De verslaggever ziet dat Koeman wat dat betreft wel ‘kiezelhard’ is in zijn keuzes. “Als hij denkt aan een gameplan zonder Veerman en Simons, dan zal hij dat niet nalaten. Zo hard is hij wel. Wat hij terecht opmerkt: het gameplan is leidend en daar zoekt hij zijn mensen bij, daarmee denkt hij resultaat te boeken. Hij is uiteindelijk ook verantwoordelijk. Als het dan niet lukt, dan weten we ook op wie we moeten schieten.”

