Van der Gijp: 'Weghorst had moeten zeggen 'verkeerd verbonden!' en de telefoon ophangen'

De analisten van Vandaag Inside vinden niet geschikt als eerste spits van het Nederlands elftal. Tijdens de wedstrijden van Oranje roept het publiek regelmatig om Weghorst, zeker omdat concurrent Memphis Depay in mindere vorm verkeert. Maar volgens Johan Derksen en René van der Gijp heeft Weghorst niet voldoende kwaliteiten.

“Die kan er niks van, maar hij is wel hartstikke fanatiek”, luidt het oordeel van Van der Gijp over Weghorst, die in de belangstelling staat van Ajax en zelf overtuigd is dat er ‘wat moois’ op zijn pad komt deze zomer. Van der Gijp betwijfelt af of Weghorst geschikt is voor grote clubs. “Toen Manchester United belde, had Wout eigenlijk ook gelijk op moeten hangen. Hij had moeten zeggen: ‘Je bent verkeerd verbonden’”, grapt hij.

“Dat moet je niet willen. Maar dat doet Wout niet; Wout gaat er voetballen. En Wout denkt nu dat hij ons als land verder kan helpen. Dat gaat ‘m niet worden, maar dat geeft niet”, aldus de oud-aanvaller, die zegt te hebben gelezen dat bondscoach Ronald Koeman aan Weghorst zou hebben verteld dat Weghorst de tweede spits is, achter Memphis Depay. “Dus als Depay niet speelt, durft hij niet Zirkzee op te stellen. Maar dat zou hij wel moeten doen. Weghorst is gewoon een pinchhitter, iemand voor het laatste halfuur of twintig minuten.”

Derksen sluit zich daarbij aan. “Hij moet genieten van zijn functie die hij heeft. Als de coach in paniek raakt en denkt dat ze het niet gaan redden, dan is het: god zegene de greep, Wout Weghorst erin. Dat is een paar keer goed gegaan, maar in een hele wedstrijd kan hij dat niveau helemaal niet aan.”

