Weghorst krijgt vragen over Ajax: 'Overtuigd dat er iets heel moois komt'

beantwoordt zondagmiddag op de persconferentie van het Nederlands elftal een vraag over de vermeende interesse van Ajax in zijn persoon. De 31-jarige spits wil inhoudelijk weinig kwijt over de geruchten, maar laat zich wel in algemene bewoordingen uit over zijn toekomst.

"Natuurlijk ben je daar wel mee bezig. En natuurlijk zijn er dingen die spelen en gaande zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen: dat is wel op de achtergrond", zegt Weghorst, die de boot een beetje probeert af te houden. "De afgelopen tweeënhalve maand voor het EK heb ik voor mezelf een pad uitgestippeld om op dit moment in topvorm te zijn. Dan zou het wel dom zijn als ik dan nu met allerlei andere dingen bezig ga zijn. Dus ik hou mijn focus lekker hier, vol op het EK. Daarna ben ik ervan overtuigd dat er iets heel moois komt."

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg houdt vol en vraagt of een overstap naar Amsterdam 'mooi' zou zijn en of Weghorst zich daar iets bij kan voorstellen. "Er is al genoeg over gezegd en er wordt genoeg voor mij ingevuld. Dus dat laat ik jullie lekker doen", grijnst de aanvaller.

Weghorst staat nog tot de zomer van 2025 onder contract bij het Engelse Burnley, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship. De spits werd de voorbije twee seizoenen al verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en 1899 TSG Hoffenheim. De afgelopen maanden werd Weghorst veelvuldig gelinkt aan FC Twente, maar twee weken geleden kwam naar buiten dat ook Ajax zich in de strijd zou hebben gemengd. De speler zou zelf inmiddels zijn zinnen op een overstap naar de Johan Cruijff ArenA hebben gezet.

