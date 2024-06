Van der Vaart draait zich plotseling om bij Studio Fußball: 'Ik word gewoon uitgelachen!'

Rafael van der Vaart draait zich middenin een betoog over tijdens Studio Fußball plotseling om. De oud-international blijkt tot zijn eigen verbazing door het publiek te worden uitgelachen vanwege zijn mening over een schitterend moment van de Deense spelmaker.

Eriksen kreeg in de achtste finale van het EK tussen gastland Duitsland en de Denemarken het publiek op de banken met een schitterende aanname na een lange pass van achteruit. Die gaf de oud-Ajacied echter niet het vervolg die de actie wellicht wel verdiend had: zijn schot kon worden geblokt door de Duitse verdediger Antonio Rüdiger.

"Hij moet hem eigenlijk - en dan ga ik heel kritisch kijken, want het is een fantastische aanname - door zijn benen schieten", merkt Van der Vaart op. Daarop breekt op de tribunes een voorzichtig gelach uit. Van der Vaart draait zich om: "Je wordt hier gewoon uitgelachen!", zegt presentator Sjoerd van Ramshorst. "Dat is de eerste keer dat ik uitgelachen word, wat gebeurt hier allemaal?", lacht het lijdend voorwerp. "Je moet hem eigenlijk over je standbeen heen schieten", legt Van der Vaart nog uit.

De achtste finale tussen het gastland en de Denen wordt gespeeld in Dortmund, maar moest voor rust nog worden stilgelegd vanwege het noodweer dat doorspelen simpelweg onverantwoord maakte. "Het was echt een leuke wedstrijd, jammer dit, eigenlijk" merkt Van der Vaart op. De stillegging is volgens de analist vooral in het voordeel van de Duitsers: "De Denen gingen steeds beter spelen, die kwamen er steeds beter in."

