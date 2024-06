Van der Vaart had Oranje-wissel logisch gevonden: 'Je kunt zien dat Koeman een zwak voor hem heeft'

Bondscoach Ronald Koeman heeft hoge verwachtingen van , die vrijdag 'op 10' begint als het Nederlands elftal het in het tweede groepsduel op het EK opneemt tegen Frankrijk. Rafael van der Vaart hoort aan de woorden van de trainer hoezeer die een zwak voor de 21-jarige speler van RB Leipzig heeft.

Voorafgaand aan het duel verwachtte onder meer het Algemeen Dagblad dat Simons uit de basiself zou verdwijnen omdat hij in het openingsduel tegen Polen geen goede indruk achterliet. Jeremie Frimpong werd dan ook op 'zijn' positie rechts voorin verwacht. Daar staat de speler van Bayer Leverkusen ook, maar omdat Joey Veerman zijn plek op het middenveld verliest, schuift Tijjani Reijnders naar diens positie en komt Simons achter de aanvallers te spelen.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt Koeman voorafgaand aan het duel of de bondscoach ook zo benieuwd is naar der verrichtingen van Simons, 'in zijn stadion, in het hart van het elftal?'. "Ja, natuurlijk", bevestigt de keuzeheer. "Wat je iedere speler gunt is een geweldige wedstrijd. Misschien is dit net een duwtje in de goede richting, zijn positie", vervolgt Koeman. "Misschien ietsje meer vrijheid, ook wat meer naar links toe als Memphis naar rechts uitzakt. Daar hoop je altijd op, want hij werkt er hard voor dus ik gun het hem zeker."

Analist Rafael van der Vaart hoort het glimlachend aan: "Je kunt zien dat Koeman een zwak voor hem heeft. Hij hoopt zó dat hij het goed doet, want hij blijft hem maar opstellen. Maar het zou heel logisch geweest zijn als hij vandaag even op de bank zou moeten zitten." Presentator Gert van het Hof stelt dat Simons dat vertrouwen wel moet terugbetalen. "Dat is de druk", reageert Van der Vaart, maar het hoort bij een topspeler dat hij het gewoon laat zien vandaag."

