Van Hooijdonk oppert andere positie voor 'lichtpuntje’ in Oranje: ‘Dan komt hij echt in zijn kracht’

Pierre van Hooijdonk zou graag zien dat op de tienpositie wordt geposteerd door bondscoach Ronald Koeman. De 30-jarige aanvaller wist tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) zijn eerste doelpunt op dit EK te maken, maar dit gebeurde nadat Wout Weghorst was ingevallen als spits.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg zich af of Depay een lichtpuntje was bij Oranje. “Lichtpuntje in de zin van dat er wat verbetering in zat”, reageert Van Hooijdonk bij NOS Studio Fußball. “Dat is op zich niet zo moeilijk, want tegen Frankrijk was het onder de ondergrens. Nu was hij als aanspeelpunt wel een beetje bruikbaar voor het elftal.”

De oud-spits van het Nederlands elftal denkt dat Memphis er baat bij heeft als hij niet in de spits staat. “Ik denk dat hij het beste rendeert als er een andere spits in de spits staat en hij eigenlijk op tien. Wat gebeurde toen Weghorst inviel”, vervolgt Van Hooijdonk. “Het gaat mij niet om Weghorst, want daar kan ook Malen komen te staan of Zirkzee, of een Brobbey. Dan komt hij echt in zijn kracht. Hij is van het korte spel, de creatieve korte tikjes en hij ruikt waar de balletjes kunnen komen.”

“Weghorst is diegene die dan met de man in de rug staat”, beseft de analist. “Bij de goal van Memphis legt hij de bal fantastisch terug en Memphis neemt hem goed aan en schiet hem goed binnen. Hij heeft een afleider nodig en wie dat dan is, daar kunnen we over discussiëren. Dat maakt hem beter.”

Volgens Van Hooijdonk zwerft Depay heel graag. “Met name als hij de bal een tijdje niet krijgt, dan gaat hij lopen zoeken en de bal halen. Wij hebben gewoon behoefte aan een spits die wel voor de goal is op het moment dat wij doorkomen. Dat de bezetting gewoon goed is”, aldus Van Hooijdonk, die ook zijn gedachte liet schijnen op de opstelling van Oranje tegen Roemenië. Als het aan Pi-Air ligt dan staat Malen in de spits, Frimpong op rechtsbuiten en Depay dus op tien.

