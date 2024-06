Verbruggen trekt boetekleed aan: ‘Achteraf het gevoel dat ik die bal had moeten hebben’

had het gevoel dat hij het schot van Marcel Sabitzer had moeten tegenhouden, zo erkent de doelman op het persmoment van zaterdag. De keeper eist van zichzelf dat hij iedere wedstrijd belangrijk is voor het team en het team helpt naar een goed resultaat.

Dat goede resultaat hebben we niet behaald en dat neem ik dan ook mijzelf kwalijk. Dan kijk je naar de momenten waar je tegengoals incasseert”, is hij zelfkritisch. “Dan verlang je van jezelf dat je op dat moment wel beslissend bent en dan verwacht je ook van jezelf dat je in die momenten beslissend bent. Dat was tegen Oostenrijk hetzelfde. Daar baal je dan heel erg van, maar daar kan je niet mee blijven zitten.”

Schot Sabitzer niet onhoudbaar

De pas 21-jarige doelman krijgt de vraag of het schot van Sabitzer onhoudbaar was. “Onhoudbaar niet nee”, is hij eerlijk. “Ik had achteraf het gevoel dat ik 'm had moeten hebben. Je hebt altijd een bepaald vertrouwen in jezelf en dat vertrouwen zorgt ervoor dat je je soms ‘onverslaanbaar’ voelt en dat je denkt: schiet maar, ik hou hem wel tegen.”

Verbruggen geeft aan dat hij dat gevoel heeft op dit moment. “Als die bal er dan wel in gaat, dan denk je van: kom op, ik heb het gevoel dat ik hem kan tegenhouden. Dat gevoel heb ik eigenlijk zo goed als na elke tegengoal en ik denk dat dat iets positiefs is. Ik denk dat het goed is dat je denkt dat je hem pakt op het moment dat Sabitzer schiet. Alleen tegelijkertijd kan het dan extra teleurstellend als je hem dan niet pakt.”

‘Je gaat het analyseren’

“Korte hoek mag er nooit in, dat is een term die wel eens gebruikt wordt. Ik ben van mening dat het mij niet uitmaakt vanaf waar er geschoten wordt, ik probeer de hele goal te verdedigen en niet alleen de korte hoek. Dat probeerde ik ook tegen Oostenrijk en specifiek tegen Sabitzer. Je gaat het analyseren en ik heb het er met Patrick Lodewijks over gehad. Dan kom je tot de conclusie wat je eventueel anders kan doen om de kans te vergroten dat je hem wel pakt. Die conclusie is getrokken en die gaan wij meenemen naar de volgende wedstrijd.”

Wat die conclusie dan is? “Als ik mijzelf iets langer hoog houd, dan maak je meer kans. Ik zeg niet dat ik hem dan wel had gepakt, want we moeten niet vergeten dat die bal ook wel goed is binnengeschoten. Als ik zelf iets langer wacht dan heb ik een grotere kans om hem tegen te houden.”

