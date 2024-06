Vermoedelijke opstelling Oranje: deze elf stuurt Koeman tegen Oostenrijk het veld in

Bondscoach Ronald Koeman lijkt in de afsluitende poulewedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland geen wijzigingen in zijn basiselftal te gaan doorvoeren. Dat betekent dat en , die kritiek oogstten met hun spel in de wedstrijd tegen Frankrijk, ook dinsdag tegen Oostenrijk weer aan de aftrap zullen verschijnen.

Achterin heeft Koeman weinig reden tot wijzigen. Bart Verbruggen maakte in de eerste twee groepsduels een uitstekende indruk en zal dan ook opnieuw plaatsenemen onder de lat. Voor de 21-jarige sluitpost vormen Stefan de Vrij en Virgil van Dijk andermaal het centrum van de defensie, die gecompleteerd wordt door rechtsback Denzel Dumfries en linksback Nathan Aké.

Ook op het middenveld lijkt Koeman dus vast te houden aan dezelfde elf als in het vorige duel, tegen Frankrijk (0-0). Dat betekent dat Joey Veerman, in de openingswedstrijd tegen Polen nog basisspeler, andermaal vanaf de bank zal starten. Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders vormen het controlerende blok achter nummer tien Xavi Simons.

Voorin verklapte Koeman al dat de hevig bekritiseerde Memphis Depay 'gewoon' zal spelen tegen Oostenrijk. De spits van Atlético Madrid was vooral tegen Frankrijk ongelukkig, maar behoudt het vertrouwen van de bondscoach. Jeremie Frimpong, die tegen Les Bleus zijn entree in de basis maakte, lijkt andermaal vanaf de rechterflank te mogen starten. Op links is Cody Gakpo een zekerheidje.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Simons; Frimpong, Depay, Gakpo

Twijfelgeval

Koeman kan tegen Oostenrijk over een bijna volledig fitte selectie beschikken. Alleen spits Joshua Zirkzee ontbrak de afgelopen twee dagen, vanwege griepverschijnselen, op het trainingsveld. Dinsdag wordt pas besloten of de aanvaller van Bologna, die op het laatste moment nog toegevoegd aan de EK-selectie, fit genoeg is om plaats te nemen op de bank.

