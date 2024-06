Video van smerige Ronald Koeman zorgt voor hilariteit bij Vandaag Inside

Bij Vandaag Inside Oranje kwamen ze niet meer bij van de smerige beelden van Ronald Koeman die zondagmiddag de ronde doen. De bondscoach van het Nederlands elftal werd tijdens de wedstrijd tegen Polen (1-2) in beeld gebracht terwijl hij uit zijn neus zat te eten.

“Hé Dick, met hoeveel camera’s wordt die wedstrijd van jou op Curaçao vastgelegd?”, vraagt Wilfred Genee aan Dick Advocaat om het onderwerp in te luiden. “Volgens mij één, misschien wel twee”, antwoordt de trainer. “Dus je hoeft niet bang te zijn dat je snel in beeld komt”, stelt Genee. Advocaat geeft vervolgens aan dat hij daar helemaal niet mee bezig is.

Koeman leek er zondag ook niet zo mee bezig te zijn of hij in beeld was of niet. “Die vreet zijn bulletjes op”, zegt René van der Gijp. Vervolgens wordt de video afgespeeld. “Kijk, kijk, kijk”, zegt de oud-voetballer. “Lekker zo, hap, hap, hap!” Vervolgens begint de hele studio keihard te lachen. “Dit is niet goed”, zegt Van der Gijp nog.

Direct wordt ook de vergelijking getrokken met Joachim Löw, de voormalig bondscoach van Duitsland die in 2014 Wereldkampioen werd. Van de Duitser gingen destijds beelden rond waarop te zien is hoe hij zijn hand in zijn broek steekt, om hier vervolgens aan te ruiken. “Ook lekker, gadverdamme”, zegt Van der Gijp. “Maar hij is er heel succesvol mee geweest, die Löw”, haakt Genee erop in. “Die heeft er wat mee gewonnen ook.”

