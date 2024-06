Voetbalwereld spreekt na Portugal - Tsjechië van een absolute schande

Portugal heeft dinsdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op Tsjechië. De formatie van bondscoach Roberto Martínez dreigde in de eerste EK-wedstrijd meteen tegen puntenverlies aan te lopen, maar trok dankzij een late treffer van alsnog aan het langste eind (2-1). Voorafgaand aan de winnende van Conceição leek Nelson Semedo echter een overtreding te begaan. Kijkers snappen er niks van dat de arbitrage niet besloot in te grijpen.

Portugal was in het eerste uur de bovenliggende partij in Leipzig, maar slaagde er maar niet in de score te openen. Dat kwam de Portugezen duur te staan, want aan de andere kant viel de bal wel binnen. Tsjechië kon door een eigen doelpunt niet lang genieten van de voorsprong, maar leek Portugal wel op een knap gelijkspel te houden. In een poging de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken bracht Martínez in de laatste minuut van de reguliere speeltijd niet enkel Conceição, maar ook Pedro Neto en Semedo binnen de lijnen. De hoofdrol was voor Conceição, die de winnende maakte, maar daarvoor keek iedereen naar Semedo.

Artikel gaat verder onder video

De vleugelverdediger werkte op eigen helft bij de zijlijn een tegenstander tegen de grasmat, maar de scheidsrechter zag er geen overtreding in. Niet veel later lag de bal aan de andere kant in het doel en hield Portugal daardoor alsnog drie punten over aan het eerste EK-duel. Dat de scheidsrechter de vermeende overtreding van Semedo over het hoofd zag en ook niet gecorrigeerd werd door de VAR - die door het doelpunt had kunnen ingrijpen - leidt op social media tot verbazing. “Overtreding van Semedo. Gewoon genegeerd. Ridicuul”, zo schrijft Willem Vissers van de Volkskrant. Ook in het buitenland wordt schande gesproken van het niet ingrijpen door de arbitrage. “Duidelijke overtreding van Semedo daar. Portugal had niet de kans moeten krijgen om naar de andere kant te gaan en de winnende te scoren…”, is een van de vele reacties.

