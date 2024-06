Waarom spreekt Jeremie Frimpong Engels en geen Nederlands?

maakt deze zomer deel uit van de EK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger is de Nederlandse taal echter niet machtig en geeft zijn interviews in het Engels. Hoe ziet dat precies? In dit artikel leggen we het uit.

Waarom spreekt Jeremie Frimpong geen Nederlands?

Frimpong werd op 10 december 2000 geboren in Amsterdam als zoon van Ghanese ouders. Op zevenjarige leeftijd verhuisde het gezin naar Engeland. Daar speelde Frimpong niet meteen voor een club, maar op zijn negende werd hij gescout door Manchester City en doorliep hij de jeugdelftallen van de club. In professioneel verband speelde Frimpong voor Celtic en Bayer Leverkusen.

Frimpong is van plan om de Nederlandse taal te leren, vertelde hij in oktober 2021 aan de NOS. "Mijn zus spreekt wel Nederlands en probeert me, als we tijd hebben, de taal een beetje te leren. Ik ken de voetbaltermen al wel. Alles wat tijdens de teammeeting wordt gezegd, kan ik begrijpen, ook al reageer ik in het Engels. Ik leer beetje bij beetje", zei Frimpong. Na afloop van de wedstrijd Nederland – Canada op 6 juni 2024, waarin Frimpong zelf tot scoren kwam, zei hij over zijn taalbeheersing: “Het komt eraan.”