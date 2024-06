Westerveld ziet doemscenario voor Oranje: 'Dan worden ze echt gek getikt'

Nederland moet er alles aan doen om geen tweede te worden in groep D, zo stelt Sander Westerveld. De oud-doelman ziet dat Oranje dan aan de verkeerde kant van het schema terechtkomt.

In gesprek met ESPN laat Westerveld weten waar het team van Ronald Koeman op moet mikken, met het laatste groepsduel tegen Oostenrijk voor de deur. "Het is handig om er alles aan te doen om eerste te worden." Daarbij is Oranje ook afhankelijk van de uitslag bij Frankrijk-Polen. Als de Fransen een beter resultaat boeken dan Nederland, worden zij groepswinnaar. "Ik was niet heel overtuigd van ze (Frankrijk, red.). Maar Frankrijk moet tegen Polen, die liggen er al uit. Ik weet niet hoe gemotiveerd zij nog zullen zijn."

Volgens Westerveld kan het ook wel eens een grote uitslag worden bij Frankrijk-Polen, terwijl Nederland en Oostenrijk waarschijnlijk wat dichter bij elkaar zitten. "Als Frankrijk een keer zijn best gaat doen, kan het zomaar 3-0 worden. Zeker als ze ook weer over Mbappé kunnen beschikken." De geluiden uit de Franse media suggereren dat de steraanvaller van Real Madrid weer zijn opwachting maakt tegen Polen.

Bij een derde plek voor Nederland zijn er veel scenario's mogelijk, maar een tweede plek in de poule zou er zeker voor zorgen dat Oranje aan de 'verkeerde' kant van het speelschema terechtkomen. Landen als Spanje, Duitsland en Portugal, die al vorm hebben getoond tijdens dit eindtoernooi, zitten namelijk ook aan die kant. Als dat gebeurt, is Westerveld niet hoopvol gestemd. "Nederland kan nog wel een ronde verder komen, maar tegen Duitsland of Spanje worden ze echt gek getikt. Ik hoop in ieder geval dat ze dan strijdend ten onder gaan."

