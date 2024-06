Wijffels ziet rooskleurige toekomst voor Oranje-international: 'Voor zijn leeftijd is hij echt een persoonlijkheid'

wordt de doelman van het Nederlands elftal tijdens het komende EK, iets waar journalist Maarten Wijffels heel goed mee kan leven. Volgens Wijffels komt de keeper heel volwassen en ontspannen over.

Tijdens de AD Voetbalpodcast wordt de keuze van Ronald Koeman voor Verbruggen besproken. "Als er nou iets niet verrassend was, dan was het deze keuze wel", zegt Wijffels. En vervolgens Cruijffiaans: "Het is eigenlijk verrassend dat het niet verrassend is. Iedereen heeft gezien dat hij in het najaar vier wedstrijden heeft gekeept. Je kunt er eigenlijk niet omheen, ook als je naar hem luistert op de persconferentie. Daar zit een persoonlijkheid van 21 jaar."

Wijffels vindt tevens dat we niet te hard van stapel moeten lopen. "Daarmee zeg ik nog niet meteen dat het een nieuwe Van der Sar is, maar als je 21 bent en geen zenuwen kent... Dat is al bijzonder vind ik. Het is ook niet gespeeld, hij heeft vertrouwen in zichzelf. Bij die leeftijd, op die positie, want doelman is toch een eenzame ziel in het veld, vind ik dat mooi."

Toen Oranje eerder dit jaar tegen Duitsland oefende, maakte de doelman van Brighton & Hove Albion een sterke indruk. "In de wedstrijd tegen Duitsland in maart had hij een paar reddingen, die echt bovengemiddeld waren. Dat moet natuurlijk ook bij het Nederlands elftal, maar toch." Verbruggen wordt de jongste keeper voor Oranje op een eindtoernooi en pakt dat record af van Jasper Cillessen.

