Wim Kieft trekt genadeloze conclusie: EK voor één Oranje-international al voorbij

Wim Kieft weet het zeker: Ronald Koeman doet tijdens het restant van het Europees Kampioenschap in Duitsland geen beroep meer op . De spelmaker van PSV werd afgelopen dinsdag in de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk al in de eerste helft naar de kant gehaald. Kieft denkt dat het slechte optreden van Veerman niet enkel consequenties zal hebben voor het verloop van zijn EK, maar ook voor zijn toekomst.

Veerman was in het afgelopen seizoen een bepalende speler bij PSV, maar in het Nederlands elftal wil het nog niet echt vlotten. De Volendammer leek de aangewezen kandidaat om de geblesseerde Frenkie de Jong te vervangen, maar zowel in de eerste groepswedstrijd tegen Polen als het laatste duel met de Oostenrijkers overtuigde hij zeker niet. Tegen Oostenrijk zat zijn wedstrijd er in de eerste helft al op. “Even werd vooral in Nederland gedacht dat hij de nieuwe Toni Kroos was. De speelwijze van Oostenrijk met het snel onder druk zetten van de Nederlanders bij balbezit was Veerman gewoon te machtig”, schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de voormalig international, die in 1988 Europees Kampioen werd in Duitsland, heeft dat ‘gewoon’ met kwaliteit en handelingssnelheid te maken. “Veel mensen en veel van zijn medespelers zeggen het dan zielig te vinden voor Veerman. Het zijn ook vreselijke momenten voor een international. Tegelijkertijd is het topvoetbal en dat is niet altijd plezierig”, stelt Kieft, die met een rake kopbal tegen Ierland een belangrijk aandeel had in de enige Europese titel van Oranje tot nu toe. De tegenwoordige analist verwacht dat Veerman voorlopig niet in Koemans plannen voor zal komen. “Voor het verdere verloop van het toernooi is de bondscoach Veerman kwijt, maar Veerman is ook de bondscoach kwijt. Die zal hem niet meer opstellen op het EK.”

En dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de transferplannen van Veerman. De middenvelder arriveerde begin 2022 bij PSV en groeide in Eindhoven al snel uit tot een zeer gewaardeerde kracht, met het afgelopen seizoen als voorlopig hoogtepunt. PSV hoopt het contract van Veerman open te breken, maar hijzelf lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een transfer. Of die er na zijn teleurstellende optredens op het EK gaat komen, zal moeten blijken. Kieft vreest het ergste. “Buitenlandse topclubs of zelfs subtoppers zullen zich wel even twee keer beraden alvorens hem bij PSV op te halen. Een bittere conclusie, maar dat kan een EK ook met je doen”, zo klinkt het.

