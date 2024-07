55-voudig international speelde 47 duels voor Ajax, maar juicht niet voor Oranje: 'Ik heb het wel voor Turkije'

Wesley Sonck stond tussen 2003 en 2005 onder contract bij Ajax en kwam uiteindelijk 47 keer in actie voor de recordkampioen van Nederland, maar juicht zeker niet voor Oranje. De 55-voudig international van België hoopt zaterdagavond tijdens de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Turkije in de kwartfinales van het EK in Duitsland op verlenging en zelfs strafschoppen. Wie uiteindelijk wint maakt hem naar eigen zeggen niet veel uit, al ‘heeft hij het wel’ voor de Turken.

Sonck is al een tijdje profvoetballer af. Ajax telde in de zomer van 2003 zes miljoen euro neer voor de voormalig aanvaller, die de hoge verwachtingen in Amsterdam echter niet kon waarmaken. Hij droeg 47 keer het shirt van Ajax, goed voor vijftien doelpunten en vijf assists. Sonck werd gedurende zijn dienstverband in Amsterdam al voor een halfjaar verhuurd aan Borussia Mönchengladbach, waar hij in de zomer van 2005 een contract zou gaan tekenen. De Belg droeg nadien nog het shirt van Club Brugge, Lierse SK, Waasland-Beveren en Appelterre-Eich, alvorens in 2014 een punt te zetten achter zijn loopbaan.

Artikel gaat verder onder video

Sonck kwam 55 keer in actie voor de nationale ploeg en tijdens het huidige EK is hij op de Belgische televisie te zien als analist van Sporza. De Rode Duivels zijn door de 1-0 nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finales weliswaar al uitgespeeld, maar Sonck blijft de ontwikkelingen in Duitsland desalniettemin met veel interesse op de voet volgen. Zo ook de kwartfinale tussen Nederland en Turkije. “Het kan een heel open wedstrijd worden. Ik denk dat Nederland meer kwaliteit heeft. Ze kunnen de verrassing van het toernooi worden met heel goede spelers, creativiteit en snelheid”, zo klinkt het namens Sonck op de site van Sporza.

De voormalig profvoetballer tekent echter voor een lange avond in Berlijn. “Ik hoop op een gelijkspel en strafschoppen en dan maakt het me niet uit. Ik heb het wel voor Turkije, die toch ook heel goede spelers hebben rondlopen”, zo leest het. Sonck noemt onder meer Ferdi Kadioglu, het voormalig toptalent van NEC dat nu indruk maakt bij Fenerbahçe én de nationale ploeg. “En met Baris Alper Yilmaz hebben ze een heel snelle speler op de rechterflank. Die mannen kunnen in de omschakeling iets klaarspelen.”

Oranje verzekerde zich dankzij een 0-3 overwinning op Roemenië van een ticket voor de laatste acht van het EK. Turkije rekende verrassend af met Oostenrijk (1-2), nadat de Turken in een groep met Portugal. Georgië en Tsjechië op de tweede plaats waren geëindigd. Het treffen tussen Nederland en Turkije begint zaterdagavond om 21.00 uur. De winnaar van de kraker in Berlijn neemt het in de halve finale op tegen Engeland of Zwitserland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.