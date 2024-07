Aad de Mos ziet bij Oranje één speler die hem aan Johan Cruijff doet denken

doet Aad de Mos denken aan Johan Cruijff. De middenvelder van PSV is volgens De Mos duidelijk de beste speler van het Nederlands elftal en ziet oplossingen die andere spelers niet zien.

“Hij denkt zo vreselijk snel, dat had Cruijff ook, zegt De Mos daags voor de wedstrijd tussen Nederland en Turkije tegen Sportnieuws. Wel is het belangrijk dat Schouten op de juiste manier wordt gebruikt, legt De Mos uit. “Als hij met twee spelers voor hem speelt, dan kan hij die bal precies op de juiste snelheid inspelen. Bij Xavi Simons bijvoorbeeld iets langzamer dan bij Tijjani Reijnders. Hij is daar een meester in.”

De Mos ziet dat spelers die in de problemen komen altijd met de bal bij Schouten terecht kunnen. “Toen ik vroeger het spel van Cruijff bekeek en analyseerde, dacht ik altijd dat hij twee opties had. A en B. Maar Cruijff zag dan ook mogelijkheden C en D. Dat heeft Schouten ook. Hij is de spil van Nederland en absoluut de beste speler van het elftal.”

De 27-jarige Schouten had een basisplaats in alle vier de wedstrijden die Nederland speelde op dit EK. Hij wordt zaterdag tegen Turkije opnieuw aan de aftrap verwacht. De volledige vermoedelijke opstelling vind je in dit artikel.

