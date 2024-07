Abdulkareem Abdulhamid voorziet transferakkoord van Ajax met Premier League-club

Ajax kan deze zomer mogelijk afscheid nemen van . Volgens All Nigeria Soccer, een voetbalwebsite gespecialiseerd in het Nigeriaanse voetbal, werkt Nottingham Forest namelijk aan de komst van de 28-jarige aanvaller.

Akpom was eerder actief bij Nottingham Forest. De spits speelde in het seizoen 2014/15 enkele maanden op huurbasis voor de club en kwam toen tot zeven wedstrijden op het tweede Engelse niveau. Nottingham Forest is Akpom echter niet vergeten en zou volgens de Nigeriaanse journalist Abdulkareem Abdulhamid serieus werk maken van de terugkeer van Akpom.

De interesse van Nottingham Forest in Akpom is geen verrassing, want tijdens de winterse transferperiode deed de Premier League-club ook al een poging om hem los te weken bij Ajax. Nottingham Forest wilde Akpom naar verluidt huren van Ajax en vervolgens in de zomer voor vijftien à zestien miljoen euro definitief overnemen, maar de Amsterdamse club ging toen niet in op dat aanbod.

Nottingham Forest is echter nog altijd geïnteresseerd in de Engelse aanvaller met Nigeriaanse roots, verzekert Abdulhamid. “Met het einde van de huurperiode van Divock Origi bij de club en de blessuregevoeligheid van Taiwo Awoniyi, is het geen verrassing dat trainer Nuno Espírito Santo zijn aanval graag van een kwaliteitsimpuls voorziet”, schrijft Abdulhamid dinsdag.

Akpom heeft er pas één seizoen opzitten bij Ajax. Hij werd vorig jaar voor ruim twaalf miljoen euro opgepikt bij Middlesbrough en kende een betrekkelijk teleurstellend debuutjaar in Amsterdam. Akpom was vooral vooral invaller en was in 36 wedstrijden in alle competities uiteindelijk goed voor 15 doelpunten en 3 assists.

