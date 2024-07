Afellay komt superlatieven tekort en ziet opvallend boegbeeld van Oranje

Ibrahim Afellay heeft in het programma Studio Fussball grote complimenten uitgedeeld aan het adres van . Ondanks dat de vleugelverdediger met het onnodig weggeven van de hoekschop een aandeel had in de openingstreffer van Turkije, maakt de rechtsachter van Internazionale indruk in Oranje.

"Hij is het boegbeeld van dit Nederlands elftal", stelt Afellay direct in de talkshow Studio Fussball van de NOS als de naam van Dumfries ter sprake komt. "We zijn qua individuele spelers niet het beste team als je kijkt naar andere landen, maar je hoeft niet de beste spelers te hebben om het beste team te zijn. Ik kon ook niet boos op Dumfries worden bij die fout bij de corner. Als je kijkt hoe hij zich terugknokt in die wedstrijd", doelt de analist onder meer op de assist die de rechtsback gaf bij de 2-1 van het Nederlands elftal: "Dumfries is echt hét boegbeeld van Oranje."

Afellay is niet de enige analist van de NOS die lovend is over Dumfries, want ook Boudewijn Zenden kijkt met veel plezier naar zijn oud-pupil: "Ik hem bij PSV meegemaakt als trainer. Hij is gegroeid, ook in het buitenland. Daar heeft hij weer stappen gemaakt. Hij lijkt zich overal moeiteloos aan te passen", valt de 47-jarige Limburger op. "Het is niet altijd even gepolijst, maar dat maakt niets uit", zegt Zenden, die hoopt dat Dumfries tegen Engeland iets vaker in een gevaarlijke positie kan worden gebracht: "Ik vond het jammer dat hij de laatste wedstrijd niet echt gevonden werd. Als dat ook nog goed gaat, dan is hij helemaal los."

