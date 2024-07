Ajax bereikt akkoord en neemt na 26 duels afscheid van absolute miskoop

is definitief geen speler meer van Ajax. De Amsterdammers telden in de zomer van 2022 nog vijf miljoen euro neer voor de komst van de Mexicaanse vleugelverdediger, maar hij slaagde er in de Johan Cruijff ArenA geen moment in te overtuigen. Sánchez was in het afgelopen seizoen al op huurbasis actief bij FC Porto, maar ook zijn Portugese avontuur werd geen succes. De 43-voudig international keert na twee jaar terug naar zijn thuisland, waar hij gaat voetballen voor Cruz Azul.

Na het vertrek van Noussair Mazraoui naar Bayern München na afloop van het seizoen 2021/22 lag de strijd om de rechtsbackpositie open bij Ajax. Devyne Rensch kreeg van toenmalig trainer Alfred Schreuder de kans, maar in de persoon van Sánchez kwam er een paar weken voor het verstrijken van de transferdeadline nóg een vleugelverdediger naar Amsterdam. Ajax betaalde vijf miljoen euro aan América. Sánchez kwam tijdens zijn eerste seizoen in Nederland weliswaar 26 keer in actie, maar overtuigen deed hij ondanks zijn twee doelpunten en drie assists geen moment.

Niet voor niks vertrok de Mexicaan vorig jaar al vroeg in de zomer op huurbasis naar FC Porto. Maar ook in Portugal kwam de international niet uit de verf. Hij kwam nog wel in 23 wedstrijden in actie, maar deed dat zelden als basisspeler. In de nationale competitie verscheen Sánchez slechts zes keer aan de aftrap. Door een langer verblijf in Portugal kon in een vroeg stadium al een streep. De rechtsback werd eerder dit kalenderjaar al gelinkt aan een terugkeer naar Mexico, maar zover kwam het toen nog niet.

Nu heeft Ajax wél overeenstemming bereikt over een definitief vertrek van Sánchez. Hij keert bij Cruz Azul terug in zijn thuisland. De Telegraaf bracht begin vorige maand al naar buiten dat de Amsterdammers een bedrag van drie miljoen euro zouden overhouden aan het vertrek van Sánchez, twee miljoen euro minder dan zijn aankoopbedrag. Hij had in Amsterdam nog een contract tot medio 2026. Sánchez speelde 26 wedstrijden voor Ajax. Hoewel hij bij FC Porto eveneens geen potten kon breken, heeft bij in de nationale ploeg een basisplaats. Zo stond hij in alle drie de groepsduels op de Copa América de volle negentig minuten binnen de lijnen. Sánchez kon echter niet voorkomen dat de Mexicanen na drie wedstrijden al waren uitgespeeld.

Ajax and Cruz Azul have reached an agreement on the transfer of Jorge Sánchez 🇲🇽 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 4, 2024

