Ajax boekt derde oefenzege op rij, maar overtuigt niet echt tegen Al-Wasl

Ajax heeft de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Op Sportpark De Lok in Tiel was Al-Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten de tegenstander, waar de Amsterdammers het grootste deel van de wedstrijd weinig van te duchten hadden. Door doelpunten van Branco van den Boomen en Julian Rijkhoff wist de ploeg van Francesco Farioli voor de derde keer op rij te winnen: 2-1.

Al vroeg in de eerste helft leek het erop dat Ajax het niet makkelijk zou hebben tegen Al-Wasl, de regerend landskampioen van de VAE. De debuterende Aaron Bouwman gleed weg, maar de bal eindigde uiteindelijk in de handen van Diant Ramaj. In het vervolg van de eerste helft had Ajax eigenlijk niets te duchten van de club uit het Midden-Oosten en kwam het na zo’n twintig minuten spelen op voorsprong via Van den Boomen. Na goed voorbereidend werk van Sivert Mannsverk kwam de bal via Christian Rasmussen bij de middenvelder terecht, die knap raakschoot.

Tien minuten later was het Rijkhoff die de voorsprong voor de Amsterdammers in het warme Tiel verdubbelde. Een lage voorzet van Anton Gaaei ging aan iedereen voorbij en kon bij de tweede paal worden binnengetikt door de spits, die voor zijn eerste treffer van de voorbereiding tekende. In de tweede helft besloot Farioli dat hij Silvano Vos en Kristian Hlynsson aan het werk wilde zien, waardoor Steven Berghuis en Mika Godts in de kleedkamer achterbleven.

De eerste grote kans van het tweede bedrijf kwam na ruim een uur spelen van de bezoekers. Uit een hoekschop leek een kopbal onderweg naar de verre hoek, maar Rijkhoff wist deze met zijn borst op de doellijn tegen te houden, waarna Ramaj volledig wegwerkte. In het restant van de wedstrijd kreeg Rijkhoff nog een grote kans op zijn tweede van de avond, maar hij kreeg de bal niet langs de doelman.

Vlak voor tijd ging Mannsverk enorm de fout in. De middenvelder zette tegenstander Caio Canedo vrij voor Ramaj, die koelbloedig afrondde en de eindstand op het bord zette. Vrijdagmiddag zal Ajax weer in actie komen in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Om 15.00 is het Griekse Olympiakos dan de tegenstander. Zes dagen later, op donderdagavond, spelen de Amsterdammers de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, wanneer een thuiswedstrijd tegen het Servische FK Vojvodina wacht in de voorrondes van de Europa League.

