'Ajax dichtbij terugkeer Europa League-finalist van 2017: aanvaller heeft twee aanbiedingen op zak'

Ajax 'heeft goede hoop' op een terugkeer van , zo meldt De Telegraaf. De aanvaller uit Burkina Faso, die transfervrij is in te lijven na zijn vertrek bij het Spaanse Villarreal, zou inmiddels contractvoorstellen voor twee en drie jaar in beraad hebben.

De Eredivisie maakte in de tweede helft van het seizoen 2014/15 kennis met Traoré, die op huurbasis de overstap van Chelsea naar Vitesse maakte. Een jaar later bleef een doorbraak in de hoofdmacht van The Blues uit voor de Burkinees, waarna Ajax hem in de zomer van 2016 voor een seizoen huurde van de Engelse grootmacht.

In zijn ene seizoen in Amsterdamse dienst speelde Traoré een belangrijke rol in het elftal van Peter Bosz, dat verrassend doordrong tot de finale van de Europa League. De aanvaller was met twee treffers in de halve finale tegen Olympique Lyonnais van groot belang in dat succes, maar kon niet voorkomen dat Manchester United in de eindstrijd te sterk was. Traoré speelde in alle competities uiteindelijk 39 wedstrijden voor Ajax, waarin hij dertien keer scoorde en zes assists leverde.

Aan het eind van zijn Amsterdamse jaar keerde Traoré terug in Londen, om door Chelsea uiteindelijk verkocht te worden aan datzelfde Lyon. Daarna kwam hij uit voor achtereenvolgens Aston Villa, Istanbul Basaksehir en sinds februari van dit jaar Villarreal. Namens de Spaanse club, waar hij slechts voor een halfjaar tekende, kwam Traoré tot elf wedstrijden in LaLiga (één doelpunt).

