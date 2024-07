Ajax heeft interesse in veelzijdige Braziliaan uit het Red Bull-imperium

Ajax heeft belangstelling voor Hélio Júnio Nunes de Castro, kortweg Helinho, zo weet Transferwatch. De 24-jarige rechtsbuiten staat onder contract bij Red Bull Bragantino in Brazilië. Volgens Voetbal International is een transfer naar Ajax op korte termijn echter onwaarschijnlijk.

Transferwatch erkent zelf ook dat de 'beweging nog niet heel concreet is', maar verwacht wel dat Ajax later in de transferperiode toenadering zal zoeken. Toch heeft de komst van Helinho, met name vanwege de bevestigde terugkeer van Bertrand Traoré, geen topprioriteit in Amsterdam.

Helinho is op meerdere posities op het middenveld en in de voorhoede inzetbaar, maar wordt dit seizoen met name gebruikt als rechtsbuiten. In het huidige seizoen in de Braziliaanse Série A was hij goed voor 9 doelpunten en 9 assists in 32 officiële wedstrijden voor RB Bragantino.

Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Helinho een transferwaarde van 4,2 miljoen euro. Zijn contract loopt door tot eind 2028. Journalist Tim van Duijn van Voetbal International bevestigt de belangstelling, maar schrijft dat Helinho 'nu sowieso niet gaat komen'. "Eerst de prio’s en daarna de backups."

