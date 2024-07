Ajax lijkt PSV af te troeven in strijd om Argentijnse buitenspeler

Ajax lijkt de favoriet in de strijd om (18), zo weet A Bola, een betrouwbare Portugese sportkrant, te melden. De Amsterdammers zouden hard op weg zijn om de Argentijnse buitenspeler op huurbasis aan zich te binden. Daarmee zou PSV, dat ook interesse heeft, afgetroefd worden.

De buitenspeler van Benfica is al langere tijd in beeld in Nederland. De Portugese topclub nam het talent vorige zomer voor negen miljoen euro over van Vélez Sarsfield, waarna de tiener direct een afkoopclausule van honderd miljoen euro om zijn nek kreeg gehangen. Prestianni komt echter nog niet in aanmerking voor een plek in de hoofdmacht, waardoor hij verhuurd mag worden.

Ajax is dus nadrukkelijk geïnteresseerd in de aanvaller, en wil toeslaan met een huurdeal. De Amsterdammers zijn nog op zoek naar een extra optie op de flanken. Hoewel het nog de vraag is of Prestianni een optie is voor Ajax 1, heeft Francesco Farioli in ieder geval een alternatief erbij in zijn selectie.

PSV is ook geïnteresseerd in de Argentijn, maar vooralsnog wordt Ajax gezien als de favoriet. Benfica wil in ieder geval dat Prestianni komend seizoen de nodige vlieguren gaat maken. De buitenspeler speelde tot dusverre slechts drie minuten bij zijn club, toen hij in mocht vallen voor Orkun Kökcü.

