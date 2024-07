Ajax-talent weet indruk te maken tijdens voorbereiding: 'Je moet gewoon ballen tonen'

Dies Janse is een van de verrassingen die zich deze voorbereiding aandient bij Ajax 1. De achttienjarige verdediger maakt vooralsnog in de voorbereiding een uitstekende indruk op trainer Francesco Farioli. De jongeling, die mee is op trainingskamp met de recordkampioen, hoopt komend seizoen op minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Janse maakte zijn officieuze debuut voor Ajax in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle en maakte vervolgens ook tegen het Belgische Sint-Truidense V.V. en Rangers FC speelminuten. Twee dagen voor het trainingskamp van de Amsterdamse club kreeg de talentvolle verdediger te horen dat hij mee mocht. “Het is echt iets geweldigs, je zit opeens in een spelersbus met allemaal grote namen. Het is wel even wennen", vertelt hij trots in gesprek met AT5.

Artikel gaat verder onder video

De boomlange verdediger, hij is maar liefst 1.96 meter lang, profiteert van de afwezigheid van EK-ganger Ahmetcan Kaplan en kon zich daardoor in de kijker speler bij Farioli, die gecharmeerd is van Janse. "Ik denk dat ik daarin een indruk heb achtergelaten en dan hebben ze zoiets: dan mag je ook mee op trainingskamp. Dan moet ik mij hier ook laten zien”, beseft hij.

“Ik probeer gewoon mezelf te zijn en geen dingen doen die ik normaal ook niet zou doen. Nu is het gewoon dat je meer aan het coachen bent en veel op zoek bent naar de ballen vooruit, niet te veel op safe spelen. Je krijgt de kans om je te laten zien en dan moet je dat ook laten zien. Je moet gewoon ballen tonen en niet meegaan met de kudde.”

Voorafgaand aan het interview liet Farioli aan Janse weten van hem te genieten. "Dat is mooi om te horen. Het is alleen maar mooi als de trainer je waardeert", aldus de talentvolle verdediger, die zich vooral richt op minuten bij Jong Ajax, maar ook hoopt op een kans in het eerste. "Hier en daar probeer ik ook aan te sluiten bij Ajax 1 tijdens de wedstrijden en volle bak daar te trainen als het kan."

Tractorrijbewijs

Recentelijk wist Janse beslag te leggen op zijn tractorrijbewijs, iets dat voor veel verbazing zorgde op de club. "Ik moest destijds een training missen omdat ik mijn tractorrijbewijs moest halen. Daar keken ze wel even vreemd van op”, vertelt hij. Maar ik heb wel de afspraak gemaakt dat ik nog een keertje op de trekker naar de club kom. Die staat nog, dus ik ben benieuwd op wat voor moment wij dat gaan doen.”

Wanneer dat dat wordt? “Misschien na het debuut ofzo, maar het moet iets speciaals zijn, lacht hij. Vervolgens komt de AT5-verslaggever met de suggestie dat Janse op de tractor naar het Museumplein komt als Ajax kampioen wordt, terwijl de rest dan met de spelersbus komt. “Dat vind ik een prima deal”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes kan door zeer serieuze interesse een middenvelder slijten bij Ajax

Een uitgaande transfer naar de Bundesliga is mogelijk aanstaande voor Ajax.