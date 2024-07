Ajax wekt verbazing bij Ten Rouwelaar: Manchester United tast diep in de buidel voor keeperstrainer

Ajax neemt bliksemsnel afscheid van Jelle ten Rouwelaar. Donderdagavond kwam naar buiten dat de keeperstrainer in de belangstelling staat van Manchester United en vervolgens Mike Verweij van De Telegraaf betaalt de gevallen Engelse grootmacht 100.000 euro om hem los te weken bij de nummer vijf van Nederland in het afgelopen seizoen. Verweij schrijft dat Ten Rouwelaar is verrast door het feit dat de Amsterdammers ‘onmiddellijk’ instemden met zijn vertrek.

Ajax kwam in de zoektocht naar een extra keeperstrainer uit bij Ten Rouwelaar. De Fries is in Nederland vooral bekend om zijn periode als doelman van NAC Breda, maar is inmiddels al een aantal jaar werkzaam als keeperstrainer. Ten Rouwelaar was in die functie werkzaam bij NAC Breda, RSC Anderlecht en Burnley, alvorens in mei van dit jaar een samenwerking aan te gaan met Ajax. Die is echter van korte duur geweest. “Precies twee weken nadat Ten Rouwelaar zijn eerste voet op het trainingsveld van Ajax zette, vertrekt de voormalige keeperstrainer van NAC Breda, Oranje Onder 20, Anderlecht en Burnley alweer uit Amsterdam”, zo schrijft Verweij vrijdagmorgen.

Voetbal International kwam donderdagavond met het nieuws over de belangstelling van Manchester United. Volgens Verweij legt de Amsterdamse clubleiding Ten Rouwelaar ‘geen strobreed’ in de weg om in te gaan op het voorstel van de werkgever van Erik ten Hag. Ten Rouwelaar zou in Engeland het ‘drievoudige’ van zijn salaris bij Ajax kunnen verdienen. “United maakt een bedrag van honderdduizend euro over om het contract van Ten Rouwelaar af te kopen. De oud-doelman van onder meer Emmen, PSV, FC Twente, NAC Breda en Jong Oranje was een van de drie keeperstrainers bij Ajax 1 en Jong Ajax, had het naar zijn zin en maakte een goede en gedreven indruk. De lokroep uit Engeland kon hij evenwel niet weerstaan”, zo klinkt het.

Ajax was ook niet voornemens voor een vertrek van Ten Rouwelaar te gaan liggen. “Tot zijn eigen verbazing stemde Ajax onder het motto ‘graag of niet’ onmiddellijk in met zijn vertrek”, zo weet Verweij, omdat Manchester United bereid bleek in de buidel te tasten én omdat de Amsterdammers met Erik Heijblok en Stefan Postma twee keeperstrainers hebben die Ten Rouwelaar ‘moeiteloos’ kunnen vervangen. Volgens Verweij gaat Ajax in ‘alle rust’ op zoek naar een derde keeperstrainer.

