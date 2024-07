Al Nasr zorgt voor grote verbijstering bij Feyenoord: 'Schaamteloos, dit kan echt niet!'

Voetbalclub Al Nasr uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft voor verbazing gezorgd bij Feyenoord. De club, waar Alfred Schreuder momenteel actief is als hoofdtrainer, heeft bij het presenteren van een nieuwe speler namelijk een filmpje van Feyenoord overgenomen, wat door het mediateam van de Rotterdamse club zelf in elkaar is gezet. Supporters van Feyenoord vinden het een bizarre actie.

Feyenoord kondigde op 30 juni de Argentijnse spits Julián Carranza aan en deed dat met een nieuw ontworpen video. In de video werd Carranza zijn lichaam gescand, waarna hij uiteindelijk het logo van de Rotterdamse club oppakte. Nu blijkt dat de video van het mediateam van Feyenoord voor inspiratie heeft gezorgd. Meer dan dat zelfs, want Al Nasr heeft bij de aankondiging van een nieuwe speler het volledige concept van de Rotterdam.

"Ons concept daar vonden ze in ieder geval leuk", reageert Jesper Maes, werknemer van het mediateam van Feyenoord, op de video van de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Supporters van Feyenoord vinden het eigenlijk niet kunnen dat de video, volledig in dezelfde stijl. is gebruikt door Al Nasr: "Dit moet eigenlijk niet kunnen", schrijft een Feyenoorder op X, terwijl een ander iets hardere woorden gebruikt: "Schaamteloos hoe ze dit hebben gejat van Feyenoord", stelt hij.

Onderstaand zijn de twee video's van Feyenoord en Al Nasr toegevoegd. De video werd door Feyenoord op 30 juni de wereld ingebracht, maar door de club uit de Verenigde Arabische Emiraten op 8 juli.