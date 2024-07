Alex Kroes neemt een risico met Ajax: 'Dat is toch wel zorgwekkend, als je dat ziet'

Ajax is bezig om naar Amsterdam te halen. Zijn komst wordt door de Amsterdamse club als een buitenkansje gezien, maar er zijn ook risico's. De aanvaller uit Burkina Faso speelde in de afgelopen seizoenen weinig wedstrijden, waardoor het nog maar de vraag is in hoeverre Traoré er direct kan staan in de Johan Cruijff ArenA.

In de podcast VI ZSM bespreekt Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International de mogelijke komst van Traoré naar Amsterdam: "Het is een speler die wel goed past bij de speelwijze van Francesco Farioli", denkt Goodijk: "Het is een buitenspeler die echt aan de zijkant het verschil kan maken, maar er zitten ook wat haken en ogen aan", stelt de journalist: 'Hij (Traoré, red.) is niet voor niets op zijn 28e transfervrij. Hij heeft wel heel veel ervaring opgedaan in grote competities, maar de afgelopen drie jaar heeft hij heel erg weinig gespeeld. Die statistieken van het aantal minuten, dat is toch een beetje zorgwekkend, als je dat ziet", vindt Goodijk.

De Ajax-watcher weet dat de Amsterdammers - zeker in aanloop naar de voorrondes van de Europa League - op zoek zijn naar directe versterkingen: "Dat is bij hem natuurlijk een beetje een vraagteken. De laatste drie seizoenen heeft hij volgens mij nog niet kwart van de mogelijke speelminuten gespeeld, maar in het afgelopen half jaar heeft hij wel weer iets meer gespeeld", doelt Goodijk op de minuten die Traoré de laatste periode heeft gemaakt bij Villarreal.

Dat hij bij de Spaanse club zou vertrekken was al even duidelijk, maar toch leek Ajax in eerste instantie geen kans te maken om Traoré naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Dat de Amsterdammers nu wél kans maken, verklaart ook waarom technisch directeur Alex Kroes de oud-Ajacied als buitenkansje ziet: "Een paar weken geleden leek het toch wat ingewikkeld te worden, omdat hij toch een aantal flinke salariseisen had", legt Goodijk uit. "Dat leek toen wat ingewikkeld, maar in de afgelopen weken is er toch wat ruimte ontstaan en weten ze elkaar iets meer te naderen. Het is nog niet rond, maar er zit in ieder geval beweging in", sluit hij hoopvol af.

