Álvaro Morata schrikt zich kapot, haalt verhaal in de catacomben en komt met goed nieuws terug

schrok zich na de kwartfinale van Spanje – Duitsland een hoedje toen hij bij de geschreven pers aankwam. De Spaanse spits kreeg tijdens de na 120 minuten gewonnen kwartfinale geen gele kaart, maar zo stond het wel geregistreerd. Morata werd dus geconfronteerd met het missen van de halve finale, maar kreeg daarna toch goed nieuws.

Spanje had een verlenging nodig om de kwartfinale tegen en in Duitsland in het slot te gooien, maar de mannen van bondscoach Luis de la Fuente waren te sterk voor de spelers van Julian Nagelsmann. In de halve finale speelt Spanje tegen de winnaar van Portugal – Frankrijk mét Morata in de spits, want hij is niet geschorst.

De spits van Atlético Madrid wist niet wat hij hoorde toen hem werd verteld dat hij een gele kaart had gekregen. Er bleek echter een fout te zijn gemaakt met het registreren van de prent, waardoor Morata dus onterecht geschorst zou zijn geweest. De goalgetter zelfs ging even verhaal halen in de catacomben waarna het hoge woord volgde: geen schorsing. De kaart is ook op de site van de UEFA weggehaald.

Morata had a real freak-out moment. He thought he was missing out on the semis! 😂🚫 #EURO2024 #Spain #Morata pic.twitter.com/9yUvB4tojq — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 5, 2024

