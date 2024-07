Van der Meijde vol ongeloof over salarisstrookje: ‘Oh man, het staat er echt. Ziek!’

Andy van der Meijde vertrok in 2003 met tegenzin bij Ajax naar Internazionale. Dat zegt de oud-aanvaller in de podcast NandoLeaks van journalist Fernando Halman.

Van der Meijde werd naar eigen zeggen in 2003 naar de uitgang gedwongen door Ajax. “Mensen beseffen niet dat er een spel wordt gespeeld. Je belandt op de bank… Het is allemaal een machtsspelletje”, vertelt de voormalig jeugdexponent van Ajax. “Je speelt niet meer, tot het moment dat je zegt weg te willen. Snap je? Dan kan de club je alsnog verkopen.”

Artikel gaat verder onder video

“Bij Ajax zei men: je hoeft alleen weg als je het zelf wil. Maar ik had door dat ze mij helemaal niet meer wilden”, vervolgt Van der Meijde, die uiteindelijk voor ongeveer zes miljoen euro naar Inter verkaste. “Ik was voor Ajax gewoon handel. De volgende dag ging mijn zaakwaarnemer naar Italië om te onderhandelen.”

Van der Meijde onthult dat zijn zaakwaarnemer uiteindelijk een netto maandsalaris van 80.000 euro voor hem wist te regelen bij Inter. “Dan krijg je je salarisstrookje… In het begin kijk je ernaar en denk je: wow, even checken of het echt is. Dan denk je: ja, man. Het staat er echt. Ziek! Maar je went daaraan. Veel mensen zeggen: je krijgt je geld toch, dus wat zeur je nou? Maar daar gaat het op een gegeven moment niet meer om. Het geld komt vanzelf. Je wil presteren, jezelf laten zien en plezier hebben. Dat miste ik heel erg.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.