Roemeense krant spuwt gal over ‘beledigende’ artikelen van Algemeen Dagblad

Twee artikelen van het Algemeen Dagblad in de aanloop naar de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland zijn verkeerd gevallen in Roemenië. De krant Adevărul vindt de publicaties ‘beledigend’.

Het AD publiceerde maandag een artikel over twee Roemeense arbeidsmigranten, Florin (36) en Bogdan (29), die iedere zomer in Nederland zijn om aardbeien te plukken op het boerenerf van tuinder Johan Vermeeren uit Rijsbergen. De twee Roemenen werden geïnterviewd over de wedstrijd en spraken vertrouwen uit in een goede afloop voor hun thuisland. Die goede afloop bleef uit, want Nederland won dinsdagavond met 0-3.

"Nederlandse journalisten beledigen ons voorafgaand aan de EK-wedstrijd", zo schrijft de Roemeense krant Adevărul. "Ze gingen naar een aardbeienplantage en spraken met twee Roemenen die verklaarden dat Roemenië zou winnen van Nederland."

Adevărul koppelt het artikel, geschreven door Peter Ullenbroeck, aan een ander AD-artikel, geschreven door Sjoerd Mossou. Daarin blikte Mossou vooruit op de wedstrijd. Zijn woordkeuze wordt niet gewaardeerd door Adevărul; zo gebruikt Mossou het woord ‘middenmoter’ om Roemenië te beschrijven. Er wordt echter geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de artikelen. Adevărul wekt de indruk dat het gaat om één artikel.

“De Nederlandse journalisten van het Algemeen Dagblad schrijven dat het team van Ronald Koeman 'alles te verliezen' heeft”, aldus Adevărul, dat daarna het artikel van Mossou citeert. De originele Nederlandse tekst: "Een zogenaamd ‘gunstig’ speelschema gloort voor Oranje op dit EK, maar juist daarom heeft het Nederlands elftal vanavond alles te verliezen tegen de Europese middenmoter Roemenië. Dat geldt ook voor bondscoach Ronald Koeman, die voor zijn eigen toekomst speelt. Alles zal beter moeten dan vorige week tegen Oostenrijk."

Adevărul spreekt na de nederlaag tegen Oranje overigens van een 'nachtmerrie', maar vindt dat Roemenië ‘met opgeheven hoofd’ kan vertrekken uit Duitsland. “We hebben goed gevochten”, klinkt het. “De eerste twaalf à dertien minuten domineerden de jongens in het geel hun veel hoger aangeslagen tegenstanders, die voor 's werelds grootste clubs spelen. In de veertiende minuut maakte Dennis Man bijna een doelpunt. Dat zijn schot er niet in ging, was helaas de doodsteek voor ons."

