Belgen schrikken van Oranjefans in Dortmund: 'Het lijkt wel een vuilnisbelt'

De halve finale tussen het Nederlands elftal en Engeland moet weliswaar nog beginnen, maar de aanwezige Oranjefans in Dortmund maken er al sinds ’s ochtends vroeg een groot feest van. Of de binnenstad er ook blij mee zal zijn? Dortmund zal er in elk geval een flinke kluif aan hebben om een deel van het centrum weer schoon te krijgen. De Kampstraße, waar de Oranjemars woensdagmiddag begon, is achtergelaten als een ‘vuilnisbelt’.

Waar het Nederlands elftal op de achtste finale tegen Roemenië na nog geen indrukwekkende wedstrijden heeft gespeeld, maakt de achterban al weken veel indruk. Hamburg, Leipzig en Berlijn, waar de formatie van bondscoach Ronald Koeman zijn groepswedstrijden speelde, kleurden al Oranje en ook in de knock-outfase laten de Nederlanders zich gelden. In München en opnieuw Berlijn was het eveneens een groot Oranjefeest. In Dortmund doet men er nog een paar schepjes bovenop. De KNVB verwachtte 75.000 tot 80.000 Nederlanders in de stad van de halve finale tegen Engeland.

Hoeveel het er precies zijn, is niet duidelijk. Maar dat het er heel veel zijn, blijkt al de hele dag uit de beelden op social media en andere kanalen. De stad Dortmund zal er een dubbel gevoel aan overhouden. Horecatenten profiteren ongetwijfeld massaal van de aanwezigheid van al die duizenden Nederlanders en ook Engelsen, maar de binnenstad heeft er weleens beter uitgezien. “De Nederlanders zijn vertrokken op de fanwalk naar het stadion. De Kampstraße, hun verzamelplaats in het centrum van Dortmund, lijkt wel een vuilnisbelt”, zo schrijft Het Nieuwsblad. In een video die de verslaggever van de Belgische krant ter plekke heeft gemaakt is inderdaad te zien dat er veel afval op straat ligt.

Zijn de Belgen dan enkel negatief over de Nederlanders? Nee, dat zeker niet. Zij spreken eveneens met veel lof over de sfeer die de Oranjefans met z’n allen creëren. “Het Oranje-legioen heeft dit EK al heel wat indruk gemaakt. Zoveel indruk zelfs dat niet enkel Nederlanders willen genieten van de sfeer. Ook Duitsers, Oostenrijkers en zelfs Schotten genieten in Duitsland nu mee van de Nederlandse fanwalk”, zo leest het.

© Het Nieuwsblad

