Belgische VRT geniet van moment in minuut 69 bij Roemenië - Nederland

Het inbrengen van was een ‘mooi moment’ in de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland, zo vindt VRT-presentator Karl Vannieuwkerke. Na een zwak optreden als basisklant en een vroege wissel tegen Oostenrijk kreeg Veerman een nieuwe kans als invaller tegen Roemenië.

In minuut 69 werd Veerman binnen de lijnen gebracht als vervanger van Jerdy Schouten. “Een mooi moment vond ik de wissel van Veerman. Hij werd afgeschreven door de analisten na de wedstrijd tegen Oostenrijk. ‘Einde interlandloopbaan’, werd er gezegd (door Valentijn Driessen, red.). Ik vroeg voor de wedstrijd al aan jullie of ze hem zouden inbrengen bij een ruime voorsprong, om hem te rehabiliteren, maar het gebeurde zelfs al bij 0-1. Hij heeft ook nog een grote kans gehad; niemand zal hem kwalijk nemen dat hij die kans miste”, zei Vannieuwkerke na de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Analist Youri Mulder deelt bij de Belgische zender een compliment uit aan bondscoach Ronald Koeman. “Goed gedaan, goed gemanaged van Koeman. Bij 0-1 al.” Collega-analist Gert Verheyen reageert: “Het is wel heel spijtig dat hij hem niet maakt, vooral voor hemzelf.”

De uitspraak van Driessen was ‘natuurlijk onzin’, aldus Mulder. “Je mag het als analist wel zeggen… Na een half uur gewisseld worden is het ergste wat je kan overkomen, maar het is natuurlijk niet het einde van zijn interlandcarrière.”

In de kwartfinale zal Oostenrijk of Turkije de tegenstander zijn. Op wie moet Oranje hopen? “Je weet hoe wij Nederlanders zijn. We zeggen: we moeten juist tegen Oostenrijk, want nu winnen we wel. Wij zijn een beetje arrogant op die manier”, zegt Mulder lachend. “Maar misschien klopt het wel. Als je opnieuw tegen een ploeg speelt, heb je als verliezende partij vaak een beetje voordeel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje op rapport: véél ruime voldoendes op één speler na

Dit zijn de beoordelingen in de Nederlandse media na de zege van Oranje op Roemenië.