Björn Kuipers blikt terug op 'het perfecte moment' van drie jaar geleden: 'Dat was écht iets héél speciaals'

Björn Kuipers floot in 2021 de EK-finale tussen Engeland en Italië op Wembley. Na negentig spannende minuten, een verlenging en een zenuwslopende penaltyserie floot Kuipers nooit meer een Europees duel. Na het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV hing de topscheidsrechter de fluit aan de wilgen.

“Het was een fantastisch moment, iets om nooit te vergeten”, vertelde de inmiddels gepensioneerde scheidsrechter in gesprek met UEFA.com. “Ik had al andere finales gefloten, maar het EK stond nog niet op het lijstje, dus het was echt iets speciaals. We kregen ook erg positieve feedback als officials. Het was het perfecte moment om te stoppen”, legde hij uit.

Artikel gaat verder onder video

Kuipers is lid van de scheidsrechterscommissie, en bepaalt mede welke scheidsrechters welke duels mogen fluiten. Zo ook dit Europees Kampioenschap in Duitsland. “Als je geselecteerd wordt voor het EK, ben je een van de beste scheidsrechters in Europa en dus de wereld. Het is een eer, maar het betekent dat je ook moet presteren”, vertelt Kuipers over die taak.

