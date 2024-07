Burgemeester Ahmed Marcouch dreigt rondom Nederland - Turkije met boete van 280 euro

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft zaterdagavond rondom de EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije een waarschuwing uitgedeeld aan voetbalsupporters. Marcouch dreigt op social media met boetes van tot wel 280 euro per overtreding.

Nederland en Turkije staan zaterdagavond in Berlijn tegenover elkaar in de kwartfinales van het EK. Na eerdere overwinningen van Turkije op het eindtoernooi, meest recent afgelopen dinsdag in de achtste finales tegen Oostenrijk (1-2), vierden veel Turkse fans groot feest in diverse Nederlandse steden. Daarbij werd op straat onder meer getoeterd, vuurwerk afgestoken en feest gevierd.

Marcouch roept voetbalsupporters op Instagram op zich vanavond te gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd. “Wie ook wint vanavond, gefeest wordt er”, schrijft de Arnhemse burgervader. “Aan mij de schone taak om te zorgen voor de feestregels. Die gaan vooral over de verkeersveiligheid, want als het goed is, heeft niemand ongelukken met gewonden en erger over voor het voetbalfeest – zo zijn wij in Arnhem.”

“De handhavers en politie zijn zo aardig hun gezins- en vriendenleven vanavond opzij te zetten voor de veiligheid”, vervolgt Marcouch. “Zij treden op tegen het verstoren van de openbare orde en noteren de kentekens van wie a) de verkeersregels roekeloos overtreedt, b) overdreven hinderlijk claxonneert en c) afsteken vuurwerk is verboden en strafbaar en zal ook worden gehandhaafd. Maar u houdt de bonnenboekjes leeg hoop ik, want een onontkoombare aanslag van 280,- euro boete per overtreding op de deurmat, dat wordt deze zomer een nare afknapper.”