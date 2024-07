Oranje-legende krijgt volle laag na schudden hand van Erdogan: 'Ik kijk naar een foute film'

Voor de kwartfinale tussen Nederland en Turkije was al bekend geworden dat Turkse premier Recep Tayyip Erdogan bij het EK-affiche zou zijn, maar veel internetgebruikers zagen hem ook de handen schudden met een Oranje-legende. Clarence Seedorf was ook aanwezig in de skybox in het Olympiastadion in Berlijn.

Veel opschudding op het internet ontstond toen Erdogan de hand schudde met Seedorf. De president van Turkije zou aanwezig zijn bij het EK-duel tussen Nederland en de Turken vanwege de rel rondom Merih Demiral. De centrale verdediger mag niet meespelen vanwege de straf die de UEFA uitdeelde voor het maken van het wolvengebaar.